Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G

MForum.ru

Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G

23.04.2019, MForum.ru

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Можно ставить перед собой цель испробовать технологии завтрашнего дня. Пусть "сырые", пусть не всегда корректно работающие, но зато на пике прогресса. А можно просто выбрать устройство с современными функциями, полностью отточенными и надёжными. Ничего сложного.

Какая технология мобильной передачи данных в России сейчас присутствует, из наиболее быстрых? Правильно, 4G, с ним и ищем смартфон. Сколько точек на дюйм глаз воспринимает с комфортом? Примерно 300, добавляем к списку требований. Не хочется зависеть от розетки? Добавим ёмкий аккумулятор. Плюс современная операционная система и быстрый процессор. Вот и рецепт девайса "на каждый день". Под эти требования каждый может подобрать себе карманного любимца, а мы посмотрим на возможности таких гаджетов на примере смартфона Turbo X Dream 4G.

Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G

Девайс обладает солидным и монолитным корпусом чёрного цвета. В руке лежит комфортно, толщина и размер оптимальны для удобного использования смартфона на протяжении долгого времени. Это касается как горизонтальной, так и вертикальной ориентации. Задняя панель матовая, поцарапать её гораздно труднее, чем глянцевую. На ней расположены две камеры (одна вспомогательная, для портретной съёмки), вспышка и дактилоскопически датчик. Последний аккуратно ложится прямо под палец, спустя несколько минут можно разблокировать телефон на полном автомате, не задумываясь.

В основе дисплея лежит матрица IPS, номинальной разрешение составляет 1440х720 пикселей, ppi (количество пикселей на квадратный дюйм) - 295. Иными словами, изображение всего будет выглядеть цельным, читать с такого дисплея очень удобно, как и смотреть фильмы, просматривать фотографии и просто проводить время в сети. Основное управление происходит через сенсорный слой, он поддерживает и мультитач. Рамки вокруг дисплея, с одной стороны, достаточно узкие, с другой - позволяют держать смартфон в руках, не опасаясь случайных нажатий.

Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G

Переходя к операционной системе, стоит отметить, что девайс прошёл процедуру лицензирования компании Google. Это, среди прочих преимуществ, означает, что обновления будут выходить в срок, так что Turbo X Dream 4G будет актуален в течение долгого времени. Кроме того, операционная система чистая, с минимальным количеством изначально установленных приложений. Из 16 гигабайт на внутренней памяти устройства пользователю доступно около 12 с половиной. Этот объём легко увеличить с помощью карт micro-SD - есть поддержка micro-SDXC, так что подойдут любые из доступных сейчас флеш-карт, вплоть до 512 ГБ (и до 2 ТБ, когда такие появятся).

Основой начинки устройства является чипсет MT6739, решение от компании MediaTek с весьма высокой производительностью. Четырёхъядерный процессор дает приличный запас мощности при многозадачности, а графический акселератор PowerVR GE8100 решает две основные задачи - обработку картинки в играх и аппаратную обработку видео. Если говорить скупым языком бенчмарков, всё это даёт 4100 баллов в 3D Mark и почти 43000 баллов в AnTuTu. На практике же получается быстрая работа в любых приложениях, включая даже достаточно сложные игры. Кроме того, 2 Гб оперативной памяти позволяют не чистить RAM лишний раз, этого хватит для одного "тяжелого" приложения (к примеру, World Of Tanks) и кучи "легких" (текстовый редактор, веб-браузер с десятком вкладок и проигрывателем видео), между которыми можно моментально переключаться.

Выход в интернет обеспечивают модули 4G (разумеется, есть и более ранние протоколы, 3G и EDGE) и Wi-Fi. Скорость в обоих случаях высокая, для 4G она составляет 5-7 Мб/c (зависит от удаленности ретранслятора), а для Wi-Fi и 15 Мб/c совсем не предел. Не заблудиться в поездках поможет навигационный чип (GPS+ГЛОНАСС), а в случае, если удалось найти место, где отсутствует покрытие сотовой сети, не даст заскучать радио. Подключать периферию можно через модуль Bluetooth 4.2. Аудиосигнал на наушники и колонку передаётся стабильно, без лагов, уверенная передача возможна на расстоянии до 9 метров.

Многие смартфоны сейчас приучают к привычке ставить гаджет на подзарядку каждый вечер. Но не Turbo X Dream 4G - ёмкость героя сегодняшнего обзора гораздо выше средней с составляет 4000 мАч. Даже при очень активно эксплуатации девайс трудно разрядить за день. Разве что захочется с утра и до позднего вечера непрерывно смотреть кино. Либо играть часов 6 без отдыха. Если же не брать в расчёт такие экстремальные случаи, 2 дня девайс держит без малейших затруднений, а чаще всего и больше. Полностью зарядить гаджет можно примерно за 2 часа, в комплекте есть универсальное зарядное устройство с выходом USB.

Быстрый долгожитель: Обзор смартфона Turbo X Dream 4G

По итогам тестирования можно смело советовать Turbo X Dream 4G к покупке. Девайс с отличной автономностью, качественным экраном и высокоскоростным доступом в сеть - чем не спутник для практически любого человека? Более того, в этом случае и переплачивать не придётся, цена на аппарат действительно гуманная, а нарядная упаковка позволяет рассматривать девайс и на роль приятного подарка.

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