Чипсеты: Qualcomm запустил сэмплинг 10-нм процессора для серверов, предназначенных для ЦОД

07.12.2016, MForum.ru

Семейство процессоров Qualcomm Centriq 2400 сочетает в себе самый передовой функциональный узел с 48 кастомизированными ARMv8-ядрами. Данный продукт ориентирован на приложения для вычислительных центров обработки данных.

Сан-Диего – 7 декабря 2016 - Дочерняя компания Qualcomm Incorporated, Qualcomm Datacenter Technologies, Inc., сегодня объявила о начале семплинга коммерческих образцов и проведении демонстрации в реальных условиях первого в мире 10-нм серверного процессора. Qualcomm Centriq 2400 является первой серией семейства процессоров Qualcomm Centriq™, где используется до 48 ядер. Данная серия создана на основе передовой технологии 10-нм в соответствии с технологическим процессом FinFET. Серия Qualcomm Centriq 2400 включает в себя процессор Qualcomm® Falkor™ и кастомизированные ядра Qualcomm Datacenter Technologies, с учетом инструкций ARMv8. Данное решение обеспечит высокую производительность и энергоэффективность для оптимального решения наиболее распространенных рабочих задач в центрах обработки данных.

Представляя рынку функциональные узлы нового поколения, сегодняшний анонс подчеркивает огромное достижение компании в разработке передовых, высокопроизводительных серверных ARM-процессоров в ЦОД. Решения компании Qualcomm Datacenter Technologies призваны удовлетворять потребности клиентов, которые используют облачные технологии и ищут новые серверные решения, оптимизированные для оценки совокупной стоимости владения и эксплуатации, и в тоже время учитывающие производительность, эффективность и потребности в электроэнергии. Компания Qualcomm Datacenter Technologies нацелена на изменение будущего вычислительных центров обработки данных, благодаря использованию инновационных серверных процессоров (SoC), которые используют ARM-экосистему, предоставляя клиентам широкий выбор высокопроизводительных серверных процессоров.

«Процессоры серии Qualcomm Centriq 2400 будут способствовать воплощению концепции высокопроизводительных, энергоэффективных ARM-серверов в жизнь, - сказал Ананд Чандрасекхер (Anand Chandrasekher), старший вице-президент и генеральный менеджер Qualcomm Datacenter Technologies, Inc. – Передовые технологии интегральных схем, которые обеспечивают высокую производительность при низком энергопотреблении для новейших смартфонов – это один из фокусов компании Qualcomm сегодня: мы первыми выпустили 10-нм процессор для мобильных устройств. Используя нашу экспертизу и опыт в проектировании ARM-процессоров и однокристальных систем, теперь мы выходим с линейкой серверных процессоров Qualcomm Centriq, чтобы предоставить самые передовые решения для центров обработки данных».

В рамках сегодняшнего анонса компания Qualcomm Datacenter Technologies также продемонстрировала Apache Spark и Hadoop на Linux и Java, работающими на процессоре Qualcomm Centriq 2400. Семплы процессоров серии Qualcomm Centriq 2400 доступны для ключевых потенциальных клиентов уже сейчас и, как ожидается, процессоры поступят в продажу во второй половине 2017 года.