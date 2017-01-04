LTE: В Непале появился первый оператор LTE

MForum.ru
04.01.2017,
Оператор Nepal Telecom запустил услуги 4G/LTE в долинах Катманду и Покхара.
NT стал первым оператором в Непале, запустившим сеть LTE 1800 b3. В долине Катманду развернуто 308 базовых станций LTE и 25 башен в Покхаре.
Услуги 4G/LTE будут предоставляться по цене услуг 3G. Первоначально подключиться к услугам LTE смогут только постоплатные клиенты сети GSM компании. С февраля компания планирует расширить свое LTE предложение и на препейд-абонентов.
В сети LTE абоненты могут скачивать данные со скоростью 32.4 Мбит/c, по данным Himalayan Times.
© Алексей Бойко, Telegram, Сообщество 4G,
Публикации по теме:
03.10. [Новинки] Анонсы: Gionee P7 Max – 3 Гб ОЗУ, 2,2 ГГц 8-ядерный процессор и аккумулятор 3100 мАч / MForum.ru
26.10. [ПО] Обновление до Android 6.0 Marshmallow: планы производителей / MForum.ru
23.07. [Новинки] Слухи: Tizen-смартфон Samsung Z3 будет запущен в Индии, Бангладеш и Непале / MForum.ru
19.08. [Общество] Происшествия. Nokia 1209 убила человека! / MForum.ru
14.07. [Новинки] Итоги недели: Все "интересности" мобильного мира по версии MForum. 7 - 13 июля. Выпуск 2 / MForum.ru
04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и А7 представлены официально / MForum.ru
01.01. [Обзоры] Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?
30.12. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V8 – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Анонсы: В России Xiaomi Mi5S оценен в 31 тысячу рублей / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI Z Pro – первый смартфон с чипом MediaTek и 26 Мп камерой / MForum.ru
29.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench / MForum.ru
28.12. [Новинки] Слухи: Стилус S Pen может стать аксессуаром для Samsung Galaxy S8 / MForum.ru
28.12. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон ASUS Zenfone Go 4.5 LTE представлен в Индии / MForum.ru
27.12. [Новинки] Это интересно: На CES 2017 LG покажет парящий Bluetooth-динамик / MForum.ru
27.12. [Новинки] Анонсы: Gionee M2017 – китайский премиум с емким аккумулятором / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus могут получить до 8 Гб ОЗУ и быструю флэш-память UFS 2.1 / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Nokia D1C снова стала героем «утечки» / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Tele2 обновила свой Tele2 Midi - теперь он Tele2 Midi LTE / MForum.ru
23.12. [Новинки] Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года / MForum.ru
22.12. [Новинки] Обзор смартфона Senseit R450 – 4G под защитой / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel C5 Pro оценен в $75 / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: LG представила Stylo 3 (Stylus 3), а также K10, K8, K4 и K3 следующего поколения / MForum.ru
21.12. [Новинки] Слухи: 12 января HTC представит что-то «for U» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Анонсы: Экран ZUK Edge занимает 86,4% площади передней панели / MForum.ru