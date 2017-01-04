LTE: В Непале появился первый оператор LTE

04.01.2017, MForum.ru

Оператор Nepal Telecom запустил услуги 4G/LTE в долинах Катманду и Покхара.

NT стал первым оператором в Непале, запустившим сеть LTE 1800 b3. В долине Катманду развернуто 308 базовых станций LTE и 25 башен в Покхаре.

Услуги 4G/LTE будут предоставляться по цене услуг 3G. Первоначально подключиться к услугам LTE смогут только постоплатные клиенты сети GSM компании. С февраля компания планирует расширить свое LTE предложение и на препейд-абонентов.

В сети LTE абоненты могут скачивать данные со скоростью 32.4 Мбит/c, по данным Himalayan Times.