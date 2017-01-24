LTE-A Pro: ВымпелКом испытает LTE-U и LTE-A Pro c Huawei в рамках подготовки к 5G

24.01.2017, MForum.ru

Как заявила пресс-служба ВымпелКом (Билайн), компания подписала соглашение c Huawei "по совместному изучению и тестированию технологий, лежащих в основе сетей 5G".

Понимать эту фразу, на мой взгляд, можно следующим образом. Huawei привезет в Россию свое решение 4.5G (в GSA называют эту стадию эволюции LTE - LTE-Advanced Pro) и покажет его работу на сети ВымпелКом. Для Huawei - это далеко не первый такой показ, еще летом 2016 года компания уже провела аналогичные показы в 20 различных странах, включая Россию, где принимающим оператором в 2016 году выступила компания МегаФон.

Желающим освежить в памяти, что такое LTE-A Pro и чем это отличается от обычного LTE-A, рекомендую заглянуть на соответствующую страничку MForum.ru - Что такое LTE-A Pro.

Безусловно, это совершенно необходимый шаг, причем не столько демонстрация, как таковая, в ней какой-то новизны по-сути не будет, сколько то, что инженеры оператора, что называется, "потрогают руками", точнее, смогут поиграть с настройками и пообщаться со спецами из Huawei, которые уже получили хорошую экспертизу в области LAA, MIMO высоких порядков FDD 4T/4R, 256 QAM и т.п.

Внедрение элементов LTE-A Pro, на сетях LTE российских операторов, на мой взгляд, естественный и даже неизбежный шаг, который должны сделать все участники рынка, кто-то раньше, кто-то позднее. Возможный горизонт - от 2018 года до 2019 года. Не удивлюсь, если кто-то решится на запуск поддержки LTE-A Pro в этом году, пусть и с небольшим набором передовых функциональностей и только в части Москвы, например. Это будет очередным шажком в сторону 5G.

Испытают компании Huawei и Билайн также и LTE-U, перспективную технологию задействования частот Wi-Fi в интересах абонентов сотовой связи. Собственно, испытывать тут особо нечего, таких испытаний в мире было уже множество, да и в России те же МТС с Ericsson их уже проводили. Но так уж принято, что каждый оператор должны всё попробовать перед возможной покупкой, а она, весьма вероятно, рано или поздно состоится. В случае российских операторов, я дождался бы готовности LAA и внедрял бы именно эту технологию. Возможно так и произойдет.





2014 год, KT Corp. демонстрирует поддержку LTE-U на стенде на MWC-2014

Также в 2017 году компании Билайн и Huawei будут "разрабатывать и тестировать" технологии IoT, M2M, виртуального радио и решения для общественной безопасности (читай для силовиков и других профессиональных пользователей).

В общем, это все ни разу не революционный, но важный шаг для "ВымпелКом", который до сих пор, скажем честно, слегка подтормаживал в теме технологического развития относительно конкурентов из "большой тройки", которые заключили аналогичные соглашения с вендорами в 2016 году. Отставание не было критичным, в любом случае и LTE-A Pro и LTE-U - это самый передний край в развитии операторов во всем мире и если российские операторы не затянут (здесь немало будет зависеть от регулятора, а он у нас не привык торопиться с необходимыми техусловиями и другими разрешительными документами), то вполне смогут оказаться в числе самых передовых с точки зрения поддержки новых технологий.

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Пресс-релиз Билайн

ПАО «ВымпелКом» готовится к запуску 5G

23 января 2017 года. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявляет о подписании соглашения по совместному изучению и тестированию технологий, лежащих в основе сетей 5G. Сотрудничество с Huawei призвано определить шаги по развитию сетей «Билайн» на пути к 5G в рамках стратегии цифровой трансформации «ВымпелКом». Кроме того, помочь компании Huawei создать решения, максимально отвечающие требованиям рынка.

По условиям соглашения планируется, что в первом квартале 2017 года будут проведены испытания инновационных технологий LTE-U (LTE-Unlicensed) и функций LTE-Advanced Pro, призванных улучшить пользовательский опыт в части передачи данных. Данные исследования помогут Huawei разработать новые технологии и стандарты, а ПАО «ВымпелКом» создать сети нового поколения, улучшить качество услуг и запустить новые цифровые сервисы для клиентов.

В течение 2017 года компании намерены разрабатывать и тестировать технологии «Интернета вещей», машинного взаимодействия (M2M), виртуального радио, а также решения для общественной безопасности. Кроме того, стороны договорились в этом году протестировать ряд возможностей, позволяющих увеличить скорость и уменьшить задержки в сети при передачи данных.

Сергей Кнышев, директор по развитию сети ПАО «ВымпелКом»: «Основная причина наших инновационных изменений – это желание предоставить клиентам лучшие цифровые услуги. Развитие новых сетей – один из главных приоритетов «ВымпелКом». Мы стремимся быть лучшим оператором России и уверены, что в этом году объем потребления мобильных данных будет увеличиваться. По итогам четвертого квартала 2016 года мы видели рост LTE трафика в более чем 2 раза по отношению к предыдущему году. Понимая высокую востребованность новых технологий и стандартов, мы находимся в поисках партнеров, которые помогут нам трансформироваться в цифровую компанию. Данное сотрудничество позволит нам сделать первый шаг навстречу принципиально новому качеству услуг и связи для наших клиентов».

Чжао Лэй (Zhao Lei), директор департамента по работе с ключевыми клиентами компании Huawei в России: «Несмотря на то, что коммерческое использование сетей 5G ожидается в 2020 году, ведущие мировые операторы понимают, что существенные изменения инфраструктуры, модернизация операционной деятельности и создание экосистемы должны начаться уже сейчас. Мы рады выступить в качестве стратегического партнера «ВымпелКома» в процессе перехода к сетям будущего, что гарантирует абонентам «Билайн» получение преимуществ совершенных услуг связи».

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