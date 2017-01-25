Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650

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Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650

25.01.2017, MForum.ru

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Компания ASUS анонсировала LTE-версию представленного ранее планшетного компьютера ZenPad 3S 10. Индекс модели – Asus Z500K. В отличие от оригинального устройства, базирующегося на чипсете MediaTek, сердцем LTE-варианта стала система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 650.

Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650

Основные спецификации Asus ZenPad 3S 10 LTE включают в себя 9,7-дюймовый дисплей разрешением 1536 х 2048 точек, 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а также связку из 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камер. Емкость аккумулятора – 7800 мАч, заявленная автономность – до 16 часов. Весит новинка 490 грамм, а ее габаритные размеры составляют 242,3 х 164,2 х 6,75 мм. Кроме того, в комплект поставки Asus ZenPad 3S 10 LTE входит цифровое перо, распознающее 1024 уровня нажатия, и защитный чехол. Цена - $405.

Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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