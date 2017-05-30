Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально

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Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально

30.05.2017, MForum.ru

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Компания Asus привезла на проходящую в Тайбэе выставку Computex планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 (модель Z582KL), который можно рассматривать как обновление ZenPad 3 8.0 Z581KL, либо же более компактную версию ZenPad 3S 10 Z500KL.

Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально

Аппаратная платформа ZenPad 3S 8.0 построена на базе чипсета Snapdragon 652, а его основные спецификации включают в себя 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (у ZenPad 3 8.0 объем встроенной памяти составляет 16 или 32 Гб). Диагональ экрана - 7,9 дюйма, разрешение – 1536х2048 точек. Также в активе ZenPad 3S 8.0 присутствует 13 Мп тыловая и 5 Мп фронтальная камеры. Толщина новинки – 6,9 мм, материал задней панели – алюминий. ОС - Android Nougat 7.1. Информация о цене и сроках доступности устройства пока не раскрывается.

Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально

Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально

Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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