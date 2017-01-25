Анонсы: Wileyfox Swift 2 X оценен в России в 15 тысяч рублей

25.01.2017, MForum.ru

В нашей стране начались продажи смартфона Wileyfox Swift 2 X, который был анонсирован в начале января текущего года. Аппарат оценен в 14 990 рублей, при этом покупатель получает смартфон с 5,2-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1080 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3 и 16 Мп тыловой камерой с PDAF-фокусировкой.

Остальные спецификации Wileyfox Swift 2 X включают в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 430, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб, 8 Мп фронтальную камеру, два SIM-слота и аккумулятор емкостью 3010 мАч. Отдельно отметим сканер отпечатка пальца, разъем USB Type C и поддержку Quick Charge 3.0 . Программная часть Wileyfox Swift 2 X – Cyanogen OS 13.1 базирующаяся на Android 6.0.1 Marshmallow.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации wileyfox.com

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