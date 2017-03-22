Анонсы: Знакомьтесь, iPad. Просто iPad

MForum.ru
22.03.2017,
Apple решила расширить портфолио своих планшетных компьютеров, добавив в него «бюджетное» устройство. Новинка называется просто и лаконично – iPad и позиционируется «под» iPad Pro 9.7, представляя собой замену iPad Air 2.
Диагональ дисплея новинки составляет 9,7 дюйма, разрешение - 2048х1536 точек. Аппаратная платформа построена на базе чипсета A9 (аналогично iPhone 6S). В части объемов памяти новинка будет доступна в версиях 32 и 128 Гб. Прочие спецификации нового iPad включает в себя 8 Мп камеру на задней панели (апертура f/2.4, запись видео 1080p@60fps / 1080p@120fps), 1,2 Мп фронтальную камеру (апертура f/2.2, запись видео 720p@30fps), Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO, Bluetooth 4.0, GPS / ГЛОНАСС, а также акселерометр, гироскоп, датчик света, цифровой компас. Габаритные размеры iPad составляют 240 х 169,5 х 7,5 мм, вес 469 г. (Wi-Fi-версия) / 478 г. (с поддержкой мобильной связи). Прием предварительных заказов в России стартует 24 марта, цена Wi-Fi версии составит 24 990 (32 Гб) / 31 990 (128 Гб) рублей. Варианты с поддержкой мобильных сетей оценены в 34 990 (32 Гб) / 41 990 (128 Гб) рублей.
© Антон Печеровый,
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