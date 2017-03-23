Хранение данных: Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров

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Хранение данных: Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров

23.03.2017, MForum.ru

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Единое решение с новым интерфейсом управления теперь поддерживает хранение данных для Docker, Kubernetes и Rancher, а также средства виртуализации от VMWare и Microsoft, добавляя объектное хранилище данных и Erasure Coding.

Сиэтл – 23 марта 2017 – Virtuozzo, поставщик гиперконвергентных инфраструктурных решений, представляет новейшую версию программно-определяемого хранилища данных (software-defines storage, SDS) Virtuozzo Storage, разработанного специально, чтобы помочь компаниям удобнее строить гиперконвергентные системы и создавать хранилища для наиболее популярных контейнерных платформ. Virtuozzo Storage позволяет пользователям строить устойчивые к сбоям кластеры хранения данных, объединяющие множество машин стандартной архитектуры, что исключает зависимости от какого-то одного поставщика. Очень гибкое, широко масштабируемое решение для хранения данных позволяет добиться высокой производительности доступа к данным, показывая скорость работы до 10 раз выше, чем система Ceph. Virtuozzo Storage внедряет новую технологию Erasure Coding, снижая требования к наличию свободной емкости на серверах без потери свойств отказоустойчивости системы.

Как единое решение с централизованным интерфейсом управления для всех типов данных и нагрузок, Virtuozzo Storage поддерживает хранение файлов, блочных данных, объектов и контейнерных хранилищ. Оно легко интегрируется с различнми системами, включая гиперконвергентные инфраструктуры, предлагает альтернативу сетям хранения данных (SAN), объектное хранилище для облачных сервисов, аналогичное Amazon S3, а также постоянные (персистентные) храненилища для Docker и Kubernetes.

“Virtuozzo Storage - идеальное решение для заказчиков, которые хотят использовать все преимущества гиперконвергентных систем, - сказал Джордж Каридис, CEO в Virtuozzo. - Как вместе с платформой Virtuozzo, так и с другими наиболее популярными контейнерными решениями, Virtuozzo Storage предоставляет провайдерам услуг и корпорациям единое и простое решение для создания программно-определяемых хранилищ, повышающее производительность и снижающее затраты”.

Virtuozzo Storage предлагает возможности, которые обычно не доступны на других платформах хранения, включая задание различных степеней избыточности для разных типов данных в одном дисковом массиве, управление степенью избыточности данных онлайн, создание дисковых массивов с разными уровнями производительности в одном кластере, расширенную автоматизацию автоматически перемещающую копии данных для оптимизации производительности дисков и исключения перегрузок, а также обновление кластера в один клик без остановки сервисов.

Ключевые возможности системы:

  • Блочное, файловое, объектное (S3) и хранение данных для контейнеров в одном решении
  • Широкая поддержка гипервизоров: Virtuozzo, VMware vSphere, Microsoft HyperV, KVM
  • Простой в использовании веб-интерфейс позволяет легко контролировать все типы хранилищ
  • Технологии Erasure coding и репликации помогают уменьшить требуюю емкость для хранилищ
  • Кэширование и журналирование SSD для увеличения производительности, разделение данных скорости доступа и автоматическая ребалансировка
  • Высокая масштабируемость - до нескольких петабайт в одном кластере
  • Горячие подключения - увеличение/уменьшение емкости или удаление дисков без простоев
  • Задание разных уровней скорости доступа к данным и размещения различных типов данных на заданных типах дисков.

Virtuozzo Storage доступна уже сегодня и предлагает оплату по мере использования (pay-per-use). Это высокоэффективный с точки зрения затрат инструмент, который работает на типовом оборудовании иоптимизирован для испльзования минимума памяти и ресурсов CPU. Дополнительную информацию о Virtuozzo Storage можно найти здесь.

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теги: "хранение данных"

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