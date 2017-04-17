Анонсы: Российская цена Samsung Galaxy Tab S3 начинается от 50 тысяч рублей

MForum.ru
17.04.2017,
Компания Samsung начала продажи планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab S3 в нашей стране. Напомню, анонс этой новинки состоялся на MWC 2017, а ее отличительной особенностью стало сочетание стильного внешнего вида (включая заднюю панель из стекла) и мощного железа.
Список основных технических характеристик Samsung Galaxy Tab S3 включает в себя Qualcomm Snapdragon 820, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, поддержку карт microSD объемом до 256 Гб, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2 LE, сканер отпечатка пальца и полный набор датчиков современных мобильных устройств. Диагональ дисплея Galaxy Tab S3 – 9,7 дюйма (2048 х 1536 точек, SuperAMOLED). Фоточасть устройства представлена 13 Мп тыловой камерой поддерживающий запись 4К-видео и 5 Мп камерой на передней панели. Емкость аккумулятора – 6000 мАч. ОС – Android 7.0 Nougat. Кроме того в комплект поставки входит стилус S Pen, а программное обеспечение Samsung Galaxy Tab S3 получило интересные решения по работе с этим аксессуаром. Базовая версия Samsung Galaxy Tab S3 поддерживающая только Wi-Fi-сети оценена в 49 990 рублей, LTE-вариант стоит на 10 тысяч рублей дороже.
© Антон Печеровый,
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