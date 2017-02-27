MWC 2017: Samsung Galaxy Tab S3 получил заднюю панель из стекла и металла

27.02.2017, MForum.ru

На MWC 2017 компания Samsung официально представила планшетный компьютер Galaxy Tab S3, поддерживающий стилус S Pen и обладающий стеклянной задней панелью, в стиле флагманских смартфонов этого производителя. Впрочем, и «сердцем» этой новинки стал мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 820, являвшийся основой большинства флагманских смартфонов 2016 года.

Samsung Galaxy Tab S3 оснащен 9,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2048х1536 точек, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (до 256 Гб), 13 Мп камерой на задней панели, 5 Мп фронтальной камерой и сканером отпечатка пальца. Емкость аккумулятора – 6000 мАч (с поддержкой быстрой зарядки), габариты новинки составляют 237,3 х 169 х 6 мм. Что интересно, программной основой новинки стал Android 6.0, который для флагманских устройств не выглядит актуальным. Зато в наличии фирменные решения для работы со стилусом (которые и могут является причиной выбора на момент анонса не самой последней версии ОС). Цена и сроки релиза Samsung Galaxy Tab S3 пока не сообщаются.