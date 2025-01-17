Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах будущих планшетов Samsung

MForum.ru
17.01.2025,
В сети появилась информация, что Samsung работает над защищенным смартфоном Galaxy XCover7 Pro. Напомню, Samsung выпустила защищенный Galaxy XCover7 почти ровно год назад и, несмотря на узость целевой аудитории устройства, планирует выпустить его обновление.
Samsung Galaxy Tab Active5
Основным отличием станет переход с MediaTek Dimensity 6100+ в Galaxy XCover7, на Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 в XCover7 Pro. Также XCover7, Pro должен иметь сертификат MIL-STD-810H на прочность, а также рейтинг IP для защиты от пыли и воды. Что касается остальных обновлений устройства – ясности пока нет. Хотя можно ожидать увеличения емкости аккумулятора и улучшений в части камер.
Также источник раскрыл информацию о чипсетах других будущих новинок от Samsung. В защищенном планшете Galaxy Tab Active5 Pro также будет использоваться Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. В тоже время Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ будут построены на базе SoC Exynos 1580 от Samsung. Все новинки ожидаются как «только с Wi-Fi», так и в 5G-версиях. Информации о дате анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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