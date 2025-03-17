Слухи: Раскрыты цены и варианты памяти серии Samsung Galaxy Tab S10 FE

MForum.ru
17.03.2025,
Как и в прошлом году, Samsung готовится выпустить не один, а два планшета Galaxy Tab Fan Edition: Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+. Информации о дате анонса пока нет, но новинки регулярно фигурируют в утечках.
Согласно свежим данным, обычный Tab S10 FE «только Wi-Fi» поступит в продажу в вариантах 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ по цене 499 и 569 долларов, соответственно.
Tab S10 FE+ будет стоить дороже, при том же объеме памяти: конфигурации 8 ГБ/128 ГБ и 12 ГБ/256 ГБ будут предлагаться по цене 649 и 749 долларов соответственно за версии без поддержки мобильных сетей.
Таким образом, можно сделать вывод, что на старте серия Tab S10 FE будет дороже своих предшественников. Напомню, S9 FE и S9 FE+ стартовали с $449 и $599, а S10 FE и S10 FE+ оценены на $50 дороже.
Ранее Geekbench подтвердил использование в этих планшетах чипсета Exynos 1580 (S5E8855), который в настоящее время используется только в Galaxy A56. Это обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению со старым Exynos 1380, который является основой «железа» Tab S9 FE и Tab S9 FE+.
Также известно, что FE+ будет крупнее (13,1 дюйма против 12,4 дюйма), но лишится сверхширокой камеры на задней панели. Предыдущие два планшета FE были выпущены в октябре, но вероятно S10 FE и S10 FE будут представлены раньше.
© Антон Печеровый,
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