PR: Tele2 выберет новые лица для рекламы среди абонентов

MForum.ru
18.04.2017,
Tele2 проведет 21 апреля юбилейную акцию «День открытых людей». Пользователи смогут не только получить консультацию от топ-менеджеров оператора, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», чтобы стать героями новой рекламной кампании.
Десятый по счету «День открытых людей» пройдет 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2. В акции будет задействовано свыше 600 фирменных салонов оператора.
В этот день топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании оставят офисы и выйдут на работу в салоны связи Tele2. Сотрудники лично ответят на вопросы абонентов о качестве связи, проконсультируют по продуктам, услугам и мобильным устройствам, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки «Мой Tele2». Кроме того, в «День открытых людей» посетители салонов связи оператора смогут приобрести смартфоны и аксессуары со скидками до 30%.
В рамках десятого «Дня открытых людей» компания организует конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Победителей ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2, которая будет запущена летом 2017 года.
Чтобы принять участие в проекте, абонентам необходимо сделать фото в одной из специальных рамок, которые будут установлены в салонах связи Tele2 в день проведения акции, и выложить снимок 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_1 (для каждого макрорегиона в хештеге установлен свой номер). В финал выйдут девять кандидатов, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.
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теги: пиар
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