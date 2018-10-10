Пресс-релизы: Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме

MForum.ru
10.10.2018,
Москва – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, стал лидером рейтинга деловой репутации Reputation Institute и EmCo среди отечественных телеком-компаний. По сравнению с прошлым годом Tele2 не только сохранила первое место в отрасли, но и увеличила отрыв от других мобильных операторов.
Tele2 продемонстрировала самый высокий в российском телекоме показатель деловой репутации в исследовании Reputation Institute и EmCo. По сравнению с прошлым годом Tele2 увеличила отрыв от всех мобильных операторов, которые вошли в 50 крупнейших компаний рейтинга из 7 отраслей российской экономики.
Организаторы опроса оценивали участников по таким критериям, как эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство. В опросе приняли участие более 2700 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов России.
Исследование Reputation Institute и EmCo основывается на методике RepTrak®. Она позволяет изучить репутацию компании и факторы, оказывающие на нее влияние. В настоящее время методология является золотым стандартом для измерения репутации во всем мире. С момента создания в 2006 году методика RepTrak® получила широкое распространение как среди академических кругов, так и представителей бизнес-сообщества. Ежегодно Reputation Institute использует данную модель для оценки 7000 компаний из 20 отраслей в 50 странах мира.
Подробнее об исследовании по ссылке.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Корпоративная репутация – это результат системной перестройки бизнес-процессов, эффективной работы со стейкхолдерами компании и верного выбора стратегии. Мы открыты в коммуникациях со всеми сторонами – нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Tele2 предоставляет абонентам простые и понятные услуги и не использует в их описании «звездочки» и мелкий шрифт. Благодаря новым подходам Tele2 сфокусировалась на создании инновационных продуктов, улучшающих качество жизни клиентов. Эти принципы стали революционными для рынка мобильной связи и активно копируются конкурентами. Правильность нашей стратегии подтверждает рекордно высокий индекс NPS в 44%, по которому мы с большим отрывом – на 15 п. п. – опережаем ближайшего конкурента. Эти факторы являются основой для развития репутационного капитала Tele2».
Павел Ким, партнер российской консалтинговой компании EmCo:
«Ценность репутации в том, что она оказывает влияние на различные аспекты бизнеса – от объемов продаж и капитализации до лояльности клиентов и вовлеченности сотрудников. Уверен, что эффективное управление корпоративной репутацией не только поможет российским компаниям упрочить свои позиции внутри страны и за рубежом, но и способствовать повышению доверия к России в целом».
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теги: деловая репутация пиар Tele2
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