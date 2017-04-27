У Tele2 обновился совет директоров

27.04.2017, MForum.ru

Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») на внеочередном заседании общего собрания участников 13 апреля приняли решение о переизбрании совета директоров компании. В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).

Новый состав совета директоров Tele2:

Юрий Соловьев , первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2;

, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО), председатель совета директоров Tele2; Стефано Зуппет (Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»;

(Stefano Zuppet), управляющий директор, соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ Капитал»; Боян Иванович (Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»;

(Bojan Ivanovic), управляющий директор «ВТБ Капитал»; Михаил Осеевский , президент ПАО «Ростелеком»;

, президент ПАО «Ростелеком»; Сергей Анохин , старший вице-президент ПАО «Ростелеком»;

, старший вице-президент ПАО «Ростелеком»; Владимир Кириенко , старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»;

, старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»; Кай-Уве Мельхорн (Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»;

(Kai-Uwe Mehlhorn), старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком»; Дмитрий Лебедев , управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»;

, управляющий директор ЗАО «АБР Менеджмент»; Александр Пентя , заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»;

, заместитель генерального директора ЗАО «АБР Менеджмент»; Владимир Лукин , первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»;

, первый заместитель генерального директора ЗАО «Севергрупп»; Бруно Дюшарм (Bruno Ducharme), глава инвестиционной компании TIW Capital Partners – независимый директор.

Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.

Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.