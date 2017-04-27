У Tele2 обновился совет директоров

MForum.ru
27.04.2017,
Владельцы сотового оператора Tele2 (ООО «Т2 РТК Холдинг») на внеочередном заседании общего собрания участников 13 апреля приняли решение о переизбрании совета директоров компании. В новый состав совета вошли 11 человек. Совет директоров Tele2 возглавил Юрий Соловьев, первый заместитель президента – председателя правления Банка ВТБ (ПАО).
Новый состав совета директоров Tele2:
Новыми членами совета директоров от ПАО «Ростелеком» избраны Михаил Осеевский, Сергей Анохин и Владимир Кириенко.
Также при совете директоров переизбраны комитеты по стратегии, капитальным инвестициям, кадрам и вознаграждениям, аудиту. Они призваны повысить эффективность деятельности совета за счет углубленной проработки ключевых вопросов, выносимых на его заседания.
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