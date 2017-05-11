Охват и покрытие: Orange построил в Нормандии сеть LTE с большим охватом

MForum.ru
10.05.2017,
Компания Orange France всего за год добилась роста охвата населения Нормандии покрытием LTE c 14% до 94%.
В частности, услуги Orange все активнее распространяются также на транспортную систему региона. Это вам не едва живой "бесплатный WiFi", полноценная услуга LTE все активнее распространяется на транспортной сети региона. В планах компании обеспечить покрытием несколько железнодорожных линий и 49 железнодорожных станций. Шоссе А13 будет обеспечено LTE-покрытием в ближайшие 12 месяцев, а три междугородних автобана (Париж - Руан - Гавр, Париж - Каен - Шербург и Лизьё - Девиль) будут обеспечены LTE до 2020 года.
Источник: telecompaper.com
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