Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс

MForum.ru
01.06.2017,
В этом году флагманские чипсеты Samsung и Qualcomm построены с использованием норм 10 нм технологического процесса. Впрочем, компания Samsung уже обнародовала дорожную карту с планами перехода на технологические процессы вплоть 4 нм. Заявление было сделано в рамках Samsung Foundry Forum.
Следующим этапом, на котором сфокусируется компания Samsung, станет переход на нормы 8 нм технологического процесса Low Power Plus. Для выпуска 7 нм чипов, при травление электронной схемы на кремниевой основе, будет использоваться Extreme Ultra Violet Lithography. 6 нм LPP-процесс Samsung будет использовать новое решение Smart Scaling, позволяющая получить преимущества сверхнизкой мощности, прежде чем перейти к его 5-нм LPP-процессу. После перехода к технологическому процессу 4 нм на смену архитектуре FinFET придут Multi Bridge Channel FET / Samsung All Gate FET, позволяющая преодолеть пределы физического масштабирования FinFET. Конечно, 4 нм технологический процесс это дело будущего, причем вовсе не близкого. Однако движение по раскрытой Samsung дорожной карте в любом случае приведет к тому, что смартфоны станут производительнее и будут потреблять меньше энергии.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.03. [Технологии] Компоненты: Мобильная платформа Qualcomm 205 добавит поддержку LTE-сетей в обычные телефоны / MForum.ru
10.03. [Технологии] Компоненты: 7 нм чипсет MediaTek получит 12 процессорных ядер / MForum.ru
01.03. [Новинки] Компоненты: «Сердцем» смартфона Xiaomi Mi5C стал чипсет Surge S1 / MForum.ru
08.02. [Технологии] Компоненты: Sony представила первую в мире 3-х компонентную камеру для смартфонов / MForum.ru
10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru
01.06. [Новинки] Это интересно: На Computex представлен прототип ноутбука с настольной Windows 10 на базе Snapdragon 835 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M3 Lite 10 – планшет на базе Snapdragon 435 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Компоненты: Samsung анонсировала планы по переходу на 4 нм техпроцесс / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru