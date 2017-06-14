Это интересно: Крепкая «звонилка» Nomu T10 выдержала дроп-тест

MForum.ru
14.06.2017,
Мобильный телефон NOMU T10 представляет собой устройство классического форм-фактора устойчивое к пыли и влаге (класс IP68), а также падениям. Что собственно и продемонстрировал размещенный на YouTube ролик, где аппарат 30 раз роняют с разных высот, от 0,5 до 2,25 м.
В части спецификаций все достаточно скромно – 2-дюймовый экран разрешением 176х220 точек, чипсет MediaTek MT6261A, 32 Мб ОЗУ, 128 Мб встроенной памяти (для расширения можно использовать карты памяти объемом до 32 Гб), 0,3 Мп камера и FM-радио. Из коммуникационных возможностей доступны сети GSM 850/900/1800/1900 (две SIM-карты) и Bluetoothv3.0 с A2DP. Отдельно отметим емкую батарею (2800 мАч) и яркий фонарик с поддержкой 4 режимов работы. Еще одной интересной особенностью является Smart-кнопка, которую можно настроить на доступ к нужной функции. Габаритные размеры устройства – 126.2х60х20.5 мм, вес – 191 грамм.
© Антон Печеровый,
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