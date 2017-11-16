Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха

MForum.ru
16.11.2017,
Китайская компания Nomu отрыла прием предварительных заказов на смартфон Nomu T18. Новинка адресована любителям активного отдыха, оснащена встроенной рацией, соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G, защищена от влаги и пыли по классу IP68, а также позволяет подключить внешнюю камеру.
Кроме того, в активе Nomu T18 присутствует аккумулятор емкостью 5200 мАч, дактилоскопической сенсор и поддержка NFC. Радиус действия встроенной в устройство рации достигает 5 км (мощность 0,5-2 Вт, диапазоны VHF 144-148 МГц / UHF 430-440 МГц). Отдельного внимания заслуживает внешняя HD-камера, оснащенная микрофоном и двумя аппаратными кнопками (одна – для активации видеозаписи, вторая для захвата фотографий).
Если говорить о Nomu T18 как о смартфоне, то в его активе можно найти 4,7-дюймовый дисплей разрешением HD с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek MT6737T, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеру, а также поддержку Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц. ОС – Android 7.0. Цена Nomu T18 - $329.
© Антон Печеровый,
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