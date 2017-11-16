Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха

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Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха

16.11.2017, MForum.ru

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Китайская компания Nomu отрыла прием предварительных заказов на смартфон Nomu T18. Новинка адресована любителям активного отдыха, оснащена встроенной рацией, соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G, защищена от влаги и пыли по классу IP68, а также позволяет подключить внешнюю камеру.

Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха

Кроме того, в активе Nomu T18 присутствует аккумулятор емкостью 5200 мАч, дактилоскопической сенсор и поддержка NFC. Радиус действия встроенной в устройство рации достигает 5 км (мощность 0,5-2 Вт, диапазоны VHF 144-148 МГц / UHF 430-440 МГц). Отдельного внимания заслуживает внешняя HD-камера, оснащенная микрофоном и двумя аппаратными кнопками (одна – для активации видеозаписи, вторая для захвата фотографий).

Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха

Если говорить о Nomu T18 как о смартфоне, то в его активе можно найти 4,7-дюймовый дисплей разрешением HD с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, чипсет MediaTek MT6737T, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеру, а также поддержку Wi-Fi 2,4 / 5 ГГц. ОС – Android 7.0. Цена Nomu T18 - $329.

Анонсы: Nomu T18 – смартфон-рация для любителей активного отдыха

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com, chinavasion.com

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