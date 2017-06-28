Пресс-релизы: Huawei и IDC опубликовали доклад, посвященный облачной корпоративной связи

28.06.2017, MForum.ru

Шэньчжэнь, Китай – 22 июня 2017: В преддверии Всемирного мобильного конгресса – 2017 (Mobile World Congress 2017), который пройдет в Шанхае, Huawei и IDC опубликовали совместный доклад «Облачные корпоративные коммуникации: Обслуживание цифровых предприятий». В документе представлены тенденции развития облачных корпоративных коммуникаций, рыночного пространства, стоимости приложений, а также другая ключевая информация об отрасли.

В документе отмечается, что корпоративные коммуникационные технологии служат основным инструментом, который позволяет принимать решения на основе доступной информации в режиме реального времени. По мере того как масштабы коммуникаций резко увеличиваются, возрастают требования к связи и качеству корпоративных коммуникационных услуг, что ставит перед поставщиками таких услуг новые вызовы.

В эпоху облачных технологий Huawei будет модернизировать свои собственные корпоративные коммуникационные сервисы, которые основаны на облачной архитектуре. Это приведет к быстрой доставке, оплате по запросу, гибкому развертыванию, самообслуживанию, открытым прикладным интерфейсам программирования (API) и другим технологическим функциям, доступным благодаря облачным вычислениям. Эти функции обеспечат предприятия полностью подключенными сетями и углубленную интеграцию, давая им технические преимущества в эпоху цифровой трансформации.

В докладе подчеркивается, что основой корпоративных коммуникаций должны стать облачные технологии. Согласно прогнозу IDC, IDC's Worldwide Enterprise Communications Market Forecast 2014-2019, объем развертывания архитектуры облачных вычислений впервые превысил объем локального развертывания на рынке корпоративных коммуникаций в 2016 году. К 2019 году доля развертывания облачных сервисов на рынке корпоративных коммуникаций вырастет до 56,7%. Эти цифры говорят о том, что облачные сервисы стали основным направлением на рынке корпоративных коммуникаций.

IDC считает, что рынок облачных корпоративных коммуникаций вошел в период быстрого роста, поскольку технология достигла высокого уровня, а продукты, услуги и бизнес-модели уже созданы. В перспективе технология охватит отраслевые рынки и инновационные сценарии приложений, которые ожидают появления поставщиков облачных сервисов.

Облачные решения Huawei для корпоративных коммуникаций создают конкурентоспособные платформы и облачные сервисы, помогают развивать рынок в сотрудничестве с партнерами, что позволяет добиться взаимной выгоды для пользователей корпоративных систем.

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