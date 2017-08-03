Слухи: Анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября

03.08.2017, MForum.ru

Спустя всего неделю после объявления о начале массового производства чипсета Kirin 970, начали появляться данные о возможной дате анонса смартфона Huawei Mate 10, который станет первым смартфоном на базе этой системе-на-чипе. Изначально говорилось о возможности выхода аппарата уже в сентябре, но согласно последних данных анонс Huawei Mate 10 состоится 16 октября в Мюнхене.

Для последних новинок Huawei в такой практике нет ничего удивительного: Huawei P10 изначально был представлен в Европе, а лишь потом появился в Китае. Относительно других флагманов 2017 года (в лице Huawei P10 и Honor 9) Huawei Mate 10 будет самым крупным. Предполагаемая диагональ экрана новинки составит 6 дюймов, причем он получит дисплей JDI с соотношением сторон 18:9 (разрешение – 2160x1080 точек).

Что касается цены Huawei Mate 10, польские источники называют сумму в $1100. Таким образом аппарат получается очень дорогим. С другой стороны, он нацелен на конкуренцию с iPhone 8, который также получит внушительный ценник. Любителей более доступных устройств призван порадовать Mate 10 Lite, в качестве цены которого называют сумму в $560. Скорее всего, этот смартфон будет немного компактнее (предполагаемая диагональ экрана – 5,8 дюйма) и несколько проще в технической части. Впрочем, все это не более чем слухи, к которым следует относиться со здравым скептицизмом.