Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма

MForum.ru
28.08.2017,
Китайский производитель Vernee намерен запустить смартфон M5, который будет оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма. По словам производителя, новинка появилась на свет по результатам опроса потребителей, значительной части которых оказались нужны смартфоны с экранами меньше, чем ставшие стандартом 5,5 дюймов.
Внешне Vernee M5 привлекает внимание простым элегантным дизайном, вызывающим некоторые ассоциации со старшими моделями, включая Vernee Mars. Корпус Vernee M5 изготовлен из металла (толщина – 6,9 мм), причем производитель обещает использование неких премиальных технологий, призванных сделать его более глянцевым. Сканер отпечатка пальцев разместился на задней панели, под глазком камеры.
Спецификации Vernee M5 включают в себя 8-ядерный 64-битный процессор в составе чипесета MediaTek MT6750, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, аккумулятор емкостью 3300 мАч, а также ОС Android 7.0 Nougat. Vernee M5 уже доступен для предварительного заказа по цене $129,99 в крупнейших китайских интернет-магазинах.
© Антон Печеровый,
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