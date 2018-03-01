Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9

01.03.2018, MForum.ru

Китайская компания Vernee на MWC 2018 показала несколько интересных устройств, одним из которых стал Vernee V2. Новинка относится к сегменту защищенных смартфонов, но при этом выполнена в актуальном формате с соотношением сторон 18:9.

Диагональ экрана стандартная для сегмента – 5,99 дюймов, разрешение – FullHD+. Внутри Vernee V2 нашлось место для чипсета MediaTek Helio P23, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, а также четырех камер. Разрешение основного модуля тыловой камеры – 16 Мп, фронтальной – 13 Мп. Вспомогательные модули фронтальной и тыловой камер имеют разрешение 5 Мп. Отдельно отметим аккумулятор внушительной емкости 6200 мАч, поддержку NFC, датчик частоты сердечных сокращений и ОС Android 8.1 Oreo из коробки.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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