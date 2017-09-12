Анонсы: Официально представлен Meiigoo S8 с 6,1-дюймовым дисплеем 18:9 и сдвоенной камерой

12.09.2017, MForum.ru

Начавший активное продвижение китайский бренд Meiigoo анонсировал смартфон S8, получивший 6,1-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Для смартфонов c большой диагональю экрана подобное соотношение сторон достаточно актуально из-за того, что уменьшается ширина устройства.

Для защиты дисплея Meiigoo S8 используется двустороннее 3D-стекло. Разрешение дисплея – 720X1440 (HD+), при этом экран занимает 83% площади передней панели. «Сердцем» Meiigoo S8 является чипсет MediaTek MT6750T, дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Мб.

Основная камера – сдвоенная, сочетающая 13 и 5 Мп сенсоры, что улучшает съемку в условиях недостаточной освещенности и обеспечивает различные режимы при съемке, включая эффект боке для портретов. Фронтальная камера Meiigoo S8 представлена 5 Мп сенсором.

Сканер отпечатка пальца разместился на задней панели. По заявлению производителя он обеспечивает разблокировку устройства всего за 0,1 с, а устройство может хранить до 5 разных отпечатков. Емкость аккумулятора – 3300 мАч, при этом новинка позиционируется как аппарат на «целый день интенсивного использования». Выпускаться Meiigoo S8 будет в черном, синем и золотистом вариантах. Цена предзаказа - $199,99.