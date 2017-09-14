Пресс-релизы: Tele2 создал сервисный центр по работе с персоналом в Ростове-на-Дону

MForum.ru
14.09.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках проекта по внедрению новой бизнес-модели создал сервисный центр по работе с персоналом. Он находится в Ростове-на-Дону и осуществляет полный цикл кадрового администрирования персонала, а также ряд других бизнес-процессов HR-функции Tele2.
Специалисты федерального сервисного HR-центра занимаются первичным отбором кандидатов, администрированием процессов обучения и развития персонала, поддержкой программ компенсаций и льгот, а также обработкой запросов сотрудников и ведением документооборота. Таким образом, Tele2 объединяет все операции в сервисном центре по работе с персоналом, чтобы повысить операционную эффективность компании и обеспечить лучший возврат инвестиций.
Сервисный центр обслуживает все региональные подразделения Tele2. Специалисты в макрорегионах и центральной функции будут выполнять задачи, требующие индивидуального подхода, такие как подбор сотрудников на ключевые позиции, формирование кадрового резерва компании, реализация стратегии по вознаграждению и организационному развитию, а также поддержка корпоративной культуры Tele2.
Проект по внедрению новой бизнес-модели Tele2 стартовал в конце 2016 года. В рамках изменений оператор переходит от региональной модели к федерализованной схеме управления. Основная цель проекта – повысить эффективность управления бизнес-процессами и внедрить в Tele2 передовые мировые практики в области организационного дизайна.
Ранее Tele2 открыла центр компетенций B2B, который работает на двух площадках в Иркутске и Нижнем Новгороде, а также сервисный центр по юридической поддержке и договорной работе, расположившийся в Казани. Также Tele2 планирует запустить центр компетенций коммерческой функции.
Все сервисные центры создаются за счет собственных кадровых резервов и внутренних переводов сотрудников, а также с привлечением специалистов извне. Таким образом, компания предоставляет дополнительные возможности для профессионального развития и карьерного роста как собственным сотрудникам, так и жителям городов, где открываются новые подразделения.
Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:
«Создание сервисного центра по работе с персоналом – еще одна ступень в реализации бизнес-стратегии Tele2, нацеленной на долгосрочную перспективу роста. Новая операционная модель позволит нам оставаться лидерами по управлению издержками, достигать лучших финансовых результатов, быстро и гибко реагировать на рыночные изменения и потребности наших клиентов. Для сотрудников Tele2 развитие структуры компании − это возможность повысить уровень своих профессиональных навыков и открыть новые перспективы карьерного роста».
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