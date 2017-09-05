Пресс-релизы: Tele2 открывает центр компетенций B2B

MForum.ru
05.09.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в рамках проекта по внедрению новой бизнес-модели создал федеральный центр операционной поддержки корпоративных продаж и сервиса. Он работает на двух площадках в Иркутске и Нижнем Новгороде и обслуживает все региональные подразделения Tele2.
Развитие рынка корпоративных услуг Tele2 и увеличение клиентской базы стало ключевым фактором для создания центра компетенций B2B. Оператор переходит от региональной структуры к федерализованной модели управления, чтобы повысить эффективность бизнес- процессов на рынке корпоративных услуг и обеспечить лучший возврат инвестиций.
Основными задачами центра компетенций B2B является поддержка макрорегионов компании в части операционной отчетности и аналитики, а также проведение финансово-сервисных операций в бизнес-сегменте. В обязанности специалистов центра входят прогноз и аналитика основных показателей корпоративного бизнеса, осуществление финансовых операций, контроль дебиторской задолженности, работа с претензиями клиентов, оформление договоров и продвижение дистанционных сервисов и услуг.
Группы операционной поддержки корпоративных продаж и сервиса в Иркутске и Нижнем Новгороде обслуживают все макрорегионы Tele2 – «Байкал и Дальний Восток», «Сибирь», «Урал», «Волга», «Северо-Запад», «Юг», «Черноземье», «Центр» и «Москва». Ранее Tele2 открыла сервисный центр по юридической поддержке и договорной работе, также оператор создаст центры компетенций коммерческой функции и дирекции по управлению персоналом.
Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:
«Tele2 совершенствует предложения в бизнес-сегменте и запускает уникальные услуги, доступные только нашим клиентам. Например, мы первыми внедрили перенос остатков на B2B- тарифах, который позволяет использовать неизрасходованные пакетные услуги в следующем периоде. Список корпоративных абонентов Tele2 пополняется компаниями с сильным брендом, что говорит о правильности стратегии развития на рынке корпоративных услуг. Созданный центр компетенций B2B позволит нам достичь еще лучших финансовых результатов, оперативно и гибко реагировать на изменения в бизнес-сегменте и предлагать новые востребованные сервисы».
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