Анонсы: X Всероссийская конференция "Проектирование, строительство сетей и сооружений связи. Порядок ввода в эксплуатацию"

MForum.ru
26.09.2017,
28 сентября 2017 года в Москве пройдет конференция (в отеле Holiday Inn Suschevsky, Москва, Сущевский Вал, д. 74, у м.Рижская).
Программа конференции
9:30 – 10:00 Регистрация делегатов, кофе.
Сессия 1. Законодательство и регулирование в области проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию сетей и объектов связи
Ведущий: Кусков Денис Юрьевич, генеральный директор, ИАА TelecomDaily
10:00 Приветственное слово Руководителя Федерального агентства связи
Духовницкий Олег Геннадьевич, ФАС
10:05 Проектирование сетей электросвязи: новые требования и перспективы правового регулирования
Храменкова Тамара Николаевна, заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи, Минкомсвязь России
10:20 Проблемные вопросы в деятельности Роскомнадзора, связанные с проектированием и вводом в эксплуатацию сетей электросвязи
Пальцин Денис Анатольевич, начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора
10:35 Проблемы регулирования и контроля качества оказания услуг на сетях связи общего пользования
Григорьев Владимир Александрович, генеральный директор, ООО «Лаборатория Инфокоммуникационных сетей»
10:50 Изменения в градостроительном кодексе в части саморегулирования
Тимошенко Любовь Степановна, исполнительный директор, СРО Союз ПроектСвязьТелеком
11:05 Основные требования к Главным инженерам проектов, в свете ФЗ 372 от 3.07.2016 года
Подольский Марк Семёнович, к.э.н., генеральный директор ОАО «ЦНИО-проект»
11:20 Вопросы и ответы
11:30 – 12:00 Кофе-пауза
Сессия 2 . Особенности проектирования и строительства систем и объектов связи
12:00 Правовые аспекты развития сетей связи нового поколения
Фаязов Максим Салаватович, советник по взаимодействию с федеральными органами власти, ПАО МегаФон
12:15 Оформление прав на земельные участки под объектами коммерческого строительства
Джушхинова Мария Андреевна, руководитель направления ДТА БУЗ КЦ, ПАО «МТС»
12:30 Оценка и анализ затрат операторов на обеспечение допуска на площадки для размещения базовых станций
Солонин Виталий Валентинович, руководитель Департамента беспроводных технологий, J’son & Partners Consulting
12:45 Опыт строительства ВОЛС. Основные вопросы законодательства на практике
Галкин Анатолий Михайлович, главный инженер, OOO «ТрансПроектИнжиниринг»
13:00 Партнерство и взаимодействии в строительстве, экспертизе проектов, подготовке специалистов, инструментарии и перспективам технологического развития
Афанасьев Вячеслав Васильевич, д.э.н., генеральный директор, ООО «НПП Монитех»
13:15 Вопросы и ответы
13:30 – 14:30 Обед
Сессия 3. Проектирование и строительство сооружений и линейных объектов связи
14:30 Инфраструктура 5G: Вопросы стандартизации и реализации
Ефимушкин Владимир Александрович, заместитель генерального директора по научной работе, к.ф-м.н., ФГУП «ЦНИИС»
14:45 Проектирование и дальнейшее строительство ПВОЛП на Курильские острова
Титов Руслан Валентинович, директор департамента строительства опорных сетей ПАО «Ростелеком»
15:00 Электронные инструменты для проектирования ВОЛС
Гиберт Дмитрий Петрович, генеральный директор Инкаб.про
15:15 Проблематика имущественных отношений в сфере связи, риски и точки роста в деятельности операторов связи
Пашков Михаил Владимирович, вице-президент по правовым вопросам НАДИКС
15:30 Проблема пожарной безопасности кабелей связи
Макуев Александр Юсупович, технический директор ООО СУПР
15:45 Развертывание IoT сетей в не лицензируемом диапазоне. Сосуществование сетей в лицензируемом и нелицензируемом диапазоне
Геленава Валерий Юрьевич, директор по развитию, СтарНет Альянс
16.00 – 16.30 Кофе-пауза
Дискуссия: Проектирование сетей электросвязи: вопросы связанные с новыми требованиям и перспективам регулирования
Ведущий: Распаев Юрий Алексеевич, заместитель генерального директора ООО «Телеком-проект»
Участники:
18:00 Завершение работы конференции.
Связаться с организаторами: 7 (915) 300 9091.
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