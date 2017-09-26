Анонсы: X Всероссийская конференция "Проектирование, строительство сетей и сооружений связи. Порядок ввода в эксплуатацию"

26.09.2017, MForum.ru

28 сентября 2017 года в Москве пройдет конференция (в отеле Holiday Inn Suschevsky, Москва, Сущевский Вал, д. 74, у м.Рижская).

Программа конференции

9:30 – 10:00 Регистрация делегатов, кофе.

Сессия 1. Законодательство и регулирование в области проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию сетей и объектов связи

Ведущий: Кусков Денис Юрьевич, генеральный директор, ИАА TelecomDaily

10:00 Приветственное слово Руководителя Федерального агентства связи

Духовницкий Олег Геннадьевич, ФАС

10:05 Проектирование сетей электросвязи: новые требования и перспективы правового регулирования

Храменкова Тамара Николаевна, заместитель директора Департамента регулирования радиочастот и сетей связи, Минкомсвязь России

10:20 Проблемные вопросы в деятельности Роскомнадзора, связанные с проектированием и вводом в эксплуатацию сетей электросвязи

Пальцин Денис Анатольевич, начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

10:35 Проблемы регулирования и контроля качества оказания услуг на сетях связи общего пользования

Григорьев Владимир Александрович, генеральный директор, ООО «Лаборатория Инфокоммуникационных сетей»

10:50 Изменения в градостроительном кодексе в части саморегулирования

Тимошенко Любовь Степановна, исполнительный директор, СРО Союз ПроектСвязьТелеком

11:05 Основные требования к Главным инженерам проектов, в свете ФЗ 372 от 3.07.2016 года

Подольский Марк Семёнович, к.э.н., генеральный директор ОАО «ЦНИО-проект»

11:20 Вопросы и ответы

11:30 – 12:00 Кофе-пауза

Сессия 2 . Особенности проектирования и строительства систем и объектов связи

12:00 Правовые аспекты развития сетей связи нового поколения

Фаязов Максим Салаватович, советник по взаимодействию с федеральными органами власти, ПАО МегаФон

12:15 Оформление прав на земельные участки под объектами коммерческого строительства

Джушхинова Мария Андреевна, руководитель направления ДТА БУЗ КЦ, ПАО «МТС»

12:30 Оценка и анализ затрат операторов на обеспечение допуска на площадки для размещения базовых станций

Солонин Виталий Валентинович, руководитель Департамента беспроводных технологий, J’son & Partners Consulting

12:45 Опыт строительства ВОЛС. Основные вопросы законодательства на практике

Галкин Анатолий Михайлович, главный инженер, OOO «ТрансПроектИнжиниринг»

13:00 Партнерство и взаимодействии в строительстве, экспертизе проектов, подготовке специалистов, инструментарии и перспективам технологического развития

Афанасьев Вячеслав Васильевич, д.э.н., генеральный директор, ООО «НПП Монитех»

13:15 Вопросы и ответы

13:30 – 14:30 Обед

Сессия 3. Проектирование и строительство сооружений и линейных объектов связи

14:30 Инфраструктура 5G: Вопросы стандартизации и реализации

Ефимушкин Владимир Александрович, заместитель генерального директора по научной работе, к.ф-м.н., ФГУП «ЦНИИС»

14:45 Проектирование и дальнейшее строительство ПВОЛП на Курильские острова

Титов Руслан Валентинович, директор департамента строительства опорных сетей ПАО «Ростелеком»

15:00 Электронные инструменты для проектирования ВОЛС

Гиберт Дмитрий Петрович, генеральный директор Инкаб.про

15:15 Проблематика имущественных отношений в сфере связи, риски и точки роста в деятельности операторов связи

Пашков Михаил Владимирович, вице-президент по правовым вопросам НАДИКС

15:30 Проблема пожарной безопасности кабелей связи

Макуев Александр Юсупович, технический директор ООО СУПР

15:45 Развертывание IoT сетей в не лицензируемом диапазоне. Сосуществование сетей в лицензируемом и нелицензируемом диапазоне

Геленава Валерий Юрьевич, директор по развитию, СтарНет Альянс

16.00 – 16.30 Кофе-пауза

Дискуссия: Проектирование сетей электросвязи: вопросы связанные с новыми требованиям и перспективам регулирования

Ведущий: Распаев Юрий Алексеевич, заместитель генерального директора ООО «Телеком-проект»

Участники:

Данилов Никита Аркадьевич, руководитель по связям с органами исполнительной власти, ПАО «МегаФон»

Пальцин Денис Анатольевич, начальник Управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора

Хазов Михаил Леонидович, начальник отдела государственного регулирования обеспечения функционирования сетей связи и метрологии, Минкомсвязь России

Слюняев Александр Николаевич, главный инженер ЦСС – филиала ОАО «РЖД»

Васильев Алексей Николаевич, заместитель генерального директора, Центр МИР ИТ

Разроев Элдар Алиевич, независимый эксперт

Корчивой Станислав Анатольевич, заместитель начальника управления развития сетей связи и Федеральных программ, Федеральное агентство связи

Пашков Михаил Владимирович, вице-Президент по правовым вопросам НАДИКС

Титов Руслан Валентинович, директор департамента строительства опорных сетей ПАО «Ростелеком»

Ефимушкин Владимир Александрович, заместитель генерального директора по научной работе, к.ф- м.н., ФГУП «ЦНИИС»

18:00 Завершение работы конференции.

Связаться с организаторами: 7 (915) 300 9091.

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