Технологии: Технология Ericsson позволяет использовать единый мобильный номер на множестве мобильных устройств

MForum.ru
02.10.2017,
Такое возможно, если все носимые устройства снабжены собственными SIM-картами. Для внедрения такой функциональности оператор должен обеспечивать поддержку технологии VoLTE и приобрести решение MultiSIM. Ericsson уже договорился с рядом клиентов - технология будет внедрена более, чем на 10 операторских сетях LTE в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Такой подход позволяет, например, звонить с основного номера со смарт-часов или других смарт-устройств, не подключая их к смартфону. Причем SIM может быть, как обычной, так и программно-эмулируемой. Решение может быть удобно для использования детьми или пожилыми людьми.
На сетях, где стоит реализация VoLTE от Ericsson решение Multi-SIM может ставиться, как программный апдейт.
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© Алексей Бойко,
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