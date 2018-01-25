vEPC: Виртуализация наступает

25.01.2018, MForum.ru

Глобальный рынок виртуализованных ядер пакетных сетей (vEPC - virtualized Evolved Packet Core), как ожидается, вырастет с текущего уровня $968.9 млн по итогам 2017 года до $7975.3 млн к 2022 году, среднегодовые темпы роста составят 52,4% в период прогноза.

Основные факторы роста рынка vEPC - это быстрый рост числа мобильных подключений к сетям LTE, а также необходимость в минимизации капитальных затрат и операционных издержек и рост сетевой инфраструктуры во всем мире.

США, как ожидается, сохранит крупнейшую долю на этом рынке в прогнозируемый период. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти наиболее высокими темпами.

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