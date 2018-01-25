vEPC: Виртуализация наступает

MForum.ru
25.01.2018,
Глобальный рынок виртуализованных ядер пакетных сетей (vEPC - virtualized Evolved Packet Core), как ожидается, вырастет с текущего уровня $968.9 млн по итогам 2017 года до $7975.3 млн к 2022 году, среднегодовые темпы роста составят 52,4% в период прогноза.
Основные факторы роста рынка vEPC - это быстрый рост числа мобильных подключений к сетям LTE, а также необходимость в минимизации капитальных затрат и операционных издержек и рост сетевой инфраструктуры во всем мире.
США, как ожидается, сохранит крупнейшую долю на этом рынке в прогнозируемый период. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти наиболее высокими темпами.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
14.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.12-13, выходные. Телеком и Роботы / MForum.ru
08.04. [Новости компаний] Встречи: Путеводитель по MWC2014 / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] MWC2014: Alcatel-Lucent открывает следующую фазу развития мобильных ультраширокополосных решений для поставщиков услуг, представляя пакет виртуализированных сетевых функций / MForum.ru
19.02. [Новости компаний] MWC2014: China Mobile and Alcatel-Lucent demonstrate progress of mobile NFV development with voice and video demo via a cloud-based LTE network / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Представлен InFocus M7s с экраном 18:9 и сдвоенной тыловой камерой / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Стали известны полные спецификации Xiaomi Redmi Note 5 / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Самая доступная модель iPhone (2018) получит 6,1-дюймовый дисплей 18:9 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Nokia 10 может получить пять камер на задней панели / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации планшета Acer Iconia One 8 (2018) / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Amazon France раскрыл спецификации Alcatel 5 и 3V / MForum.ru
22.01. [Новинки] Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Защищенный LG X4+ получил поддержку LG Pay и Hi-Fi звук / MForum.ru
18.01. [Технологии] Компоненты: Технология быстрого заряда «48% за 5 минут» будет официально представлена на MWC 2018 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: Alcatel 3C с 6-дюймовым HD+ дисплеем представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Meizu M6S с Exynos 7872 представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Cubot X18 Plus – полноэкранный смартфон с Android 8.0 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Moto E5 может быть анонсирован 3 апреля / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: HTC U11 EYEs – сэлфи-смартфон для Китая / MForum.ru
15.01. [Технологии] Это интересно: ZTE представит 5G-смартфон в 2019 году / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Анонс OnePlus 6 со Snapdragon 845 состоится в июне / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Smartron t.phone P – смартфон с АКБ 5000 мАч за 7200 рублей / MForum.ru
11.01. [Новинки] CES 2018: Huawei WiFi Q2 позволит расширить покрытие беспроводной сети / MForum.ru