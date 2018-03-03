MWC2018: Huawei и Telefónica продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием технологии 5G-слайсинга

03.03.2018, MForum.ru

Барселона, Испания – 27 февраля 2018: Huawei и Telefónica в ходе Всемирного мобильного конгресса продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием комплексной (E2E) технологии 5G-слайсинга. Технология интерактивной виртуальной реальности (Interactive VR) будет использоваться в видеоиграх, образовании, развлечениях, телемедицине, промышленном дизайне и т.п., что создаст новые коммерческие возможности для операторов.

В ходе демонстрации использовались комплексные (E2E) решения для сети 5G, включающие сеть доступа, ядро сети, транспортную сеть и терминалы. Испытание показало, как 5G-слайсинг может обеспечить работу диверсифицированных сервисов «по требованию», а также высокую пропускную способность и низкое значение задержки, тем самым помогая операторам добиться коммерческого успеха в секторе 5G. Эта демонстрация стала еще одним важным шагом на пути совместных инноваций и стратегического сотрудничества двух компаний.

Сетевой слайсинг считается ключевой технологией реализации для операторов, обеспечивающей работу индивидуализированных сервисов и создание сетевой архитектуры с гарантированными сервисами. Благодаря сетевому слайсингу операторы могут проводить изоляцию сетевых ресурсов «по требованию» на базе совместно используемой физической инфраструктуры.

Комплексное решение Huawei для 5G-слайсинга включает сервис-ориентированную сетевую архитектуру, модуляризацию сетевых функций, и разделение плоскости управления и плоскости пользователя. Эта новаторская технология слайсинга создает новые возможности, позволяя одной физической сети поддерживать множество отраслевых сценариев использования. В ходе демонстрации были использованы докоммерческие комплексные 5G-решения Huawei, в том числе базовые станции, ядро сети, транспортная сеть и абонентское оконечное оборудование (CPE, беспроводное устройство, устанавливаемое в помещении клиента). Во время эксплуатационного испытания была достигнута скорость передачи на уровне 1,5 Гбит/с и гарантированное значение задержки 4 мс.

В базовых станциях 5G, которые отвечают требованиям стандартов 3GPP 5G New Radio (NR), использована аппаратно-программная архитектура Huawei SingleRAN. Эти базовые станции, работающие в диапазоне 3,7 ГГц, оснащены технологиями Massive MIMO и формирования луча, а также поддерживают 64 радиочастотных канала и 24 потока. В них также интегрированы различные технологии 5G NR в рамках шифрования, структур фрейма, нумерологии и waveforms (метод частотного мультиплексирования данных (F- OFDM)), что позволяет соответствовать SLA-требованиям относительно ширины полосы/пропускной способности, задержки и надежности различных сервисов.

Ядро сети 5G запускается на базе инфраструктуры Telefónica UNICA. Повторно используется виртуализированное усовершенствованное пакетное ядро (vEPC), что стало еще одним свидетельством его способности к органичной эволюции. Основная сеть 5G работает на базе архитектуры SBA, что обеспечивает независимый запуск и обновление каждой логики сервиса. Это значительно ускоряет процесс предоставления новых услуг и эволюцию сети, одновременно повышая адаптивность системы. Модули микросервисов могут быть произвольно скомбинированы для образования различных сетевых возможностей. Ядро сети 5G характеризуется разделением плоскости управления и плоскости пользователя. Плоскость управления запускается в централизованном ЦОД для повышения эффективности передачи сигнала, а плоскость пользователя запускается в ЦОД на периферии сети для быстрого локального предоставления услуг. В ядре сети 5G также используется решение MEC (Multi-Access Edge Computing) для сокращения задержки – сервера приложений находятся на периферии, что обеспечивает быстроту реагирования сервиса на запрос клиента.

Транспортная сеть 5G использует новые протоколы передачи данных и сетевые протоколы для упрощения, повышения гибкости и эффективности подключений. В ней использован экономичный порт 50 GE на базе PAM4, что снижает издержки на строительство сети 5G. Технология Flexible Ethernet обеспечивает изоляцию сетевого слайсинга, гарантируя качество дифференцированных сервисов. Другие сетевые протоколы, такие как SR и EVPN, также помогают создать унифицированную модель доставки услуг.

В ходе демонстрации также было использовано первое в мире коммерческое абонентское оконечное оборудование (CPE) 5G. Оно соответствует требованиям стандартов 3GPP и основано на процессорной архитектуре, характеризуется компактностью, портативностью и низким потреблением энергии.

«Развитие технологии 5G вышло на новый этап. Telefónica и Huawei продолжат наращивать масштабы инноваций в сфере технологий и сценариев использования. Лаборатория совместных 5G-инноваций (5G Joint Innovation Lab) станет отличной платформой для тесного сотрудничества в области комплексной сетевой 5G-архитектуры и слайсинга. Наши совместные усилия создадут прочный фундамент для коммерческого запуска услуг связи 5G», – говорит Энрике Бланко (Enrique Blanco), технический директор Telefónica Global.

«Цифровая трансформация отрасли ускоряется. Развитие технологий и сценариев использования 5G-слайсинга будет способствовать интеграции отраслей и созданию новых бизнес-моделей, – комментирует Эдвард Дэн (Edward Deng), президент направления Wireless Networks компании Huawei. – Компания Huawei стремится развивать новые комплексные технологии 5G-слайсинга. Мы также готовы работать с операторами связи и сторонними игроками из вертикальных отраслей, чтобы положить начало новой эпохе 5G».

В последние несколько лет компании Telefónica и Huawei вместе разрабатывали и внедряли новые технологии в различных областях на базе Центров совместных инноваций (Joint Innovation Centers), Лаборатории совместных 5G-инноваций (5G Joint Innovation Lab) и TechCity. В декабре 2017 года компании подписали протокол о намерениях по комплексной сетевой архитектуре 5G. Партнеры продолжат сотрудничать, реализуя новые разработки в области комплексной 5G-архитектуры и сценариев использования, таких как целевая сеть (5G target network), сетевой слайсинг, высокая пропускная способность и низкое значение задержки.

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