Компоненты: Анонсированы GPU Mali G52 и G31

MForum.ru
06.03.2018,
Более года назад компания ARM представила графический процессор Mali-G51 предназначенный для систем-на-чипе среднего уровня. Однако, практического использования он так и не нашел, а производители предпочитали применять G71/G72, идя путем наращивания количества ядер. Но это не помешало ARM выпустить очередное обновление своих графических чипов в лице нацеленного на середнячки Mali G52 и Mali G31, адресованного устройствам начального уровня.
По заявлению производителя, GPU Mali G52 обеспечит 30% прирост “performance density” (плотности производительности) относительно Mali G51. Поскольку большие чипы стоят дороже, при использовании G52 разработчики систем-на-чипе могут получить более высокие значения fps по той же цене или более дешевые чипы при одинаковой производительности. Кроме того, новый чип стал на 15% энергоэффективнее.
Не забыта и актуальная тема машинного обучения (AI), для которой заявлен прирост производительности в 3,6 раза. В части графики ядро G52 может обрабатывать 2 пикселя и 2 текселя за такт, при этом на одном графическом процессоре может быть от 1 до 4 ядер. А благодаря дополнительным блокам управления шейдером новые ядра будут получать от 50% до 100% больше FLOPS на ядро.
Оба представленных графических сопроцессора поддерживают OpenGL ES 3.2 и Vulkan. При этом Mali-V52 может кодировать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, а благодаря лучшим алгоритмам эвристического анализа конечный результат будет на 20% лучше. В части декодирования речь идет о 4К-видео при 120 кадрах в секунду. Также можно отметить 30% снижение энергопотребления при рендеринге графического интерфейса.
Mali G31 представляет собой замену «старичку» Mali-400. Базой для этого GPU является G51, ограничением в виде максимального количества ядер (не более двух). При этом G31 будет на 20% меньше, чем двухъядерного G51 MP2, при обеспечении сравнимой производительности.
© Антон Печеровый,
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