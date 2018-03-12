Тарифы: МегаФон представил обновленную линейку “Включайся!”

12.03.2018, MForum.ru

Вашему вниманию - данные об обновленных тарифах с информацией о том, что именно в них изменилось.

"Включайся!" это основная для МегаФон линейка тарифных планов на сегодня. Запущена 29 мая 2017 года. Идея линейки - предложить абонентам наборы услуг, не включающие "ненужных" им услуг. Декларируется, что линейка составлена с учетом выявленных паттернов абонентского поведения, по итогам обследования 2 млн абонентов. Понятно, что при таком подходе оператор может зарабатывать не только на тарифе, но и на докупке абонентами не включенных в тариф услуг, которыми они все же воспользовались. Линейка не копировалась конкурентами, что может говорить о том, что они невысоко ее оценили.

За 9 месяцев оператору удалось затащить на "Включайся!" 10 млн пользователей. Средний объем потребления на линейке сейчас составляет 8 ГБ (это много). МегаФон декларирует, что тарифы "Включайся!" выбирает 76% от подключающихся.

Изменения, внесенные в линейку, подаются, как отражение изменений в потребностях абонентов, которые произошли за год. С этим можно согласиться.

Суть изменений, как их позиционирует компания:

То есть появились новые сервисы, некоторые контентные вещи. В некоторых регионах "точечно" подрихтовали минуты и гигабайты. Расширены партнерства. Если в первой линейке было порядка 10 партнеров, то сейчас их более 20. В частности, среди новых партнеров для которых обнуляется тарификация трафика, есть такие как: Telegram, Snapchat, Facebook messenger, Twitter, Rutube, Vimeo, Apple Music. Online-radio. Еще включены подписки на Амедиатеку и антивирус ESET NOD32.

Пройдемся по всем шести тарифам линейки: Пиши, Говори, Слушай, Общайся, Смотри и Смотри+ (новый тариф в линейке).

Тариф "Пиши / 400 руб."

Здесь и далее приведены цены для Московского региона. Уточняйте на сайте оператора, что предлагают в вашем регионе.

Проведена коррекции включенных минут и гигабайтов в отдельных регионах. В Москве добросили 50 минут, 100 SMS и 2 ГБ.

Но основными являются добавление в список мессенджеров для которых предлагается безлимитный трафик - Telegram, Facebook Messenger, ТамТам (что это?) и Snapchat. Отсутствие Telegram было, конечно, большой ошибкой первой версии тарифов, сейчас тариф "починили". По сути, эти же изменения коснулись всех остальных тарифов - тот же список мессенджеров теперь доступен и там. Безусловный плюс.

Тариф "Говори / 500 руб."

Основные изменения - это добавленные минуты и трафик (в разных регионах цифры могут отличаться), а также расширенный список мессенджеров, как уже отмечалось выше. Накинули 100 минут и 1 ГБ.

Тариф "Слушай / 500 руб."

Новые фишки это добавленные сервисы Apple Music и Online Radio. Стало на 40 минут больше и на 4 ГБ.

Тариф "Общайся / 600 руб."

Добавился Instagram и Twitter. Instagram - логично. Twitter... ну, ок. Прибавилось 100 минут и 3 ГБ.

Тариф "Смотри / 750 руб."

Заметно урезали минуты голосового трафика - аж на 450 минут (справедливости ради отметим и снижение цены на 200 руб). Оставшиеся 750 минут это, в любом случае, немало. Конфетку подсластят +4ГБ. Безлимитны Youtube, Rutube, Vimeo, два последних - это и есть добавление.

Тариф "Смотри+ / 1000 руб."

"Смотри+" - новый тариф в линейке. 1500 минут и 30 ГБ - это перекрывает потребности большинства пользователей, кроме тех, кто пытается замещать мобильным интернетом домашний фиксированный. Добавлена подписка на пакеты Амедиатеки в составе МегаФон ТВ. Это доступ примерно к 120 сериалам.

Еще в тарифе есть бесплатная подписка на антивирус ESET NOD32 c функцией удаленной блокировки данных на телефоне. Это не вредный функционал.

Хотели сделать тариф для геймеров, но говорят, что таковых не набралось достаточно, чтобы как-то достоверно судить о паттерне таких пользователей. Обещают еще вернуться к теме.

В целом изменений не так много, это именно тьюнинг старой линейки, работа оператора над ошибками, если сказать строже. Изменения в целом в лучшую сторону, не анлимы, но жить можно.

За пределами домашнего региона условия такие:

"Пакет минут действует в поездках по России, за исключением Республики Крым и г.Севастополь. Пакет интернета действует в поездках по России, за исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутиия), Чукотского АО, Камчатского Края, г.Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,9 ₽, а также Республики Крым и г.Севастополь, где действуют особые условия."

То есть здесь засад вроде платных входящих или дорогих звонков домой не видно.

Подключиться к обновленной линейке можно в ЛК или в салоне.

Общий вывод. МегаФон пока что остается при старой стратегии. Думаю, что это устроит конкурентов. Абонентов безусловно порадует расширение списка бесплатных мессенджеров, прежде всего, появление в списке Telegram и Facebook Messenger.

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