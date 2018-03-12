Тарифы: МегаФон представил обновленную линейку “Включайся!”

MForum.ru
12.03.2018,
Вашему вниманию - данные об обновленных тарифах с информацией о том, что именно в них изменилось.
"Включайся!" это основная для МегаФон линейка тарифных планов на сегодня. Запущена 29 мая 2017 года. Идея линейки - предложить абонентам наборы услуг, не включающие "ненужных" им услуг. Декларируется, что линейка составлена с учетом выявленных паттернов абонентского поведения, по итогам обследования 2 млн абонентов. Понятно, что при таком подходе оператор может зарабатывать не только на тарифе, но и на докупке абонентами не включенных в тариф услуг, которыми они все же воспользовались. Линейка не копировалась конкурентами, что может говорить о том, что они невысоко ее оценили.
За 9 месяцев оператору удалось затащить на "Включайся!" 10 млн пользователей. Средний объем потребления на линейке сейчас составляет 8 ГБ (это много). МегаФон декларирует, что тарифы "Включайся!" выбирает 76% от подключающихся.
Изменения, внесенные в линейку, подаются, как отражение изменений в потребностях абонентов, которые произошли за год. С этим можно согласиться.
Суть изменений, как их позиционирует компания:
То есть появились новые сервисы, некоторые контентные вещи. В некоторых регионах "точечно" подрихтовали минуты и гигабайты. Расширены партнерства. Если в первой линейке было порядка 10 партнеров, то сейчас их более 20. В частности, среди новых партнеров для которых обнуляется тарификация трафика, есть такие как: Telegram, Snapchat, Facebook messenger, Twitter, Rutube, Vimeo, Apple Music. Online-radio. Еще включены подписки на Амедиатеку и антивирус ESET NOD32.
Пройдемся по всем шести тарифам линейки: Пиши, Говори, Слушай, Общайся, Смотри и Смотри+ (новый тариф в линейке).
Здесь и далее приведены цены для Московского региона. Уточняйте на сайте оператора, что предлагают в вашем регионе.
Проведена коррекции включенных минут и гигабайтов в отдельных регионах. В Москве добросили 50 минут, 100 SMS и 2 ГБ.
Но основными являются добавление в список мессенджеров для которых предлагается безлимитный трафик - Telegram, Facebook Messenger, ТамТам (что это?) и Snapchat. Отсутствие Telegram было, конечно, большой ошибкой первой версии тарифов, сейчас тариф "починили". По сути, эти же изменения коснулись всех остальных тарифов - тот же список мессенджеров теперь доступен и там. Безусловный плюс.
Основные изменения - это добавленные минуты и трафик (в разных регионах цифры могут отличаться), а также расширенный список мессенджеров, как уже отмечалось выше. Накинули 100 минут и 1 ГБ.
Новые фишки это добавленные сервисы Apple Music и Online Radio. Стало на 40 минут больше и на 4 ГБ.
Добавился Instagram и Twitter. Instagram - логично. Twitter... ну, ок. Прибавилось 100 минут и 3 ГБ.
Заметно урезали минуты голосового трафика - аж на 450 минут (справедливости ради отметим и снижение цены на 200 руб). Оставшиеся 750 минут это, в любом случае, немало. Конфетку подсластят +4ГБ. Безлимитны Youtube, Rutube, Vimeo, два последних - это и есть добавление.
"Смотри+" - новый тариф в линейке. 1500 минут и 30 ГБ - это перекрывает потребности большинства пользователей, кроме тех, кто пытается замещать мобильным интернетом домашний фиксированный. Добавлена подписка на пакеты Амедиатеки в составе МегаФон ТВ. Это доступ примерно к 120 сериалам.
Еще в тарифе есть бесплатная подписка на антивирус ESET NOD32 c функцией удаленной блокировки данных на телефоне. Это не вредный функционал.
Хотели сделать тариф для геймеров, но говорят, что таковых не набралось достаточно, чтобы как-то достоверно судить о паттерне таких пользователей. Обещают еще вернуться к теме.
В целом изменений не так много, это именно тьюнинг старой линейки, работа оператора над ошибками, если сказать строже. Изменения в целом в лучшую сторону, не анлимы, но жить можно.
За пределами домашнего региона условия такие:
"Пакет минут действует в поездках по России, за исключением Республики Крым и г.Севастополь. Пакет интернета действует в поездках по России, за исключением Магаданской, Сахалинской областей, Республики Саха (Якутиия), Чукотского АО, Камчатского Края, г.Норильска и Таймырского МР, где тариф за 1 МБ составляет 9,9 ₽, а также Республики Крым и г.Севастополь, где действуют особые условия."
То есть здесь засад вроде платных входящих или дорогих звонков домой не видно.
Подключиться к обновленной линейке можно в ЛК или в салоне.
Общий вывод. МегаФон пока что остается при старой стратегии. Думаю, что это устроит конкурентов. Абонентов безусловно порадует расширение списка бесплатных мессенджеров, прежде всего, появление в списке Telegram и Facebook Messenger.
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[Пресс-релизы]: «МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся!»: еще больше сервисов и трафика
12 марта 2018 года, Москва – «МегаФон» обновляет тарифные планы своей главной линейки «Включайся!». Оператор представляет клиентам расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также добавляет в тарифы бесплатные подписки на популярные сервисы.
В мае 2017 года «МегаФон» представил линейку тарифных планов «Включайся!», ориентированную на потребности современных цифровых абонентов. Аналитика больших данных помогла оператору выстроить свое предложение для разных групп абонентов, использующих смартфон в первую очередь для того, чтобы говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео. Названия тарифов соответствуют их наполнению, а бесплатный трафик на популярные сервисы позволяет пользоваться ими без оглядки на объем использованных данных.
Сегодня «МегаФон» обновляет тарифную линейку с учетом растущих потребностей абонентов в передаче данных: средний объем мобильного трафика на абонента по итогам 4 квартала 2017 года увеличился по сравнению с 4 кварталом 2016 года на 52%. Сейчас пользователи тарифной линейки «Включайся!» качают в среднем по 8 ГБ трафика в месяц. По итогам исследований предпочтений клиентов в тарифную линейку добавлены новые сервисы и приложения.
«Подобную работу не проводил ни один оператор в России, а возможно и в мире. Серьезный анализ «больших данных» позволяет нам предугадывать, что хочет абонент, когда выходит в сеть, и выделить несколько типов пользования. Сегодня к тарифам «Включайся!» подключились более 10 млн абонентов. При этом 76% новых подключений в линейке приходится на «тяжелые» тарифы с большим объемом включенного трафика и серьезным набором услуг, то есть клиент ориентируются не на цену тарифа, а на определенный набор услуг, приложений и контента, который нужен именно ему, – комментирует Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон», – Мы стремимся стать полноценным партнером для каждого клиента, и удовлетворять его цифровые потребности в момент их возникновения. Обновление нашей тарифной линейки – очередной шаг в этом направлении.»
Что изменилось в каждом из тарифов?
«Включайся! Пиши»
Абоненты обновленного тарифного плана «Включайся! Пиши» могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp и Viber, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и «ТамТам». Неограниченный доступ к этим мессенджерам включен и во все остальные тарифы линейки. Пакет интернет-трафика на сторонние сервисы удваивается и составит теперь 4 ГБ.
«Включайся! Слушай»
Помимо расширенного набора мессенджеров с нетарифицируемым трафиком, «МегаФон» обнуляет для пользователей тарифного плана «Включайся! Слуашай» стоимость трафика на Apple Music и Radio Record. При этом объем трафика на остальные сервисы увеличивается с 6 до 10 ГБ.
«Включайся! Общайся»
К социальным сетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на который не тарифицировался еще в прежней линейке теперь добавятся Instagram и Twitter. А пакет интернета увеличивается с 12 до 15 ГБ. Также перестает тарифицироваться трафик на дополнительные мессенджеры, как и в тарифе «Включайся! Пиши».
Для любителей просмотра видео контента в интернете в линейке теперь представлено два тарифа «Смотри» и «Смотри+».
«Включайся! Смотри»
Абонентская плата за тарифный план «Включайся! Смотри» снизилась со 950 до 750 рублей в месяц, а список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, а также дополнительными мессенджерами, как и в других тарифах обновленной линейки. Объем включенного трафика на сторонние сервисы также увеличится с 16 до 20 Гб.
«Включайся! Смотри+»
Это совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, включенным в тариф «Включайся! Смотри», в стоимость этого тарифа уже включена подписка на «Амедиатеку». Теперь лучшие сериалы планеты можно смотреть бесплатно. Кроме того, тариф включает 30 Гб трафика на сторонние сервисы.
Подписка на «Амедиатеку» будет включена и в абонентскую плату тарифа «Включайся! Премиум», объединяющего основные достоинства всех остальных тарифов.
Всем клиентам тарифов линейки «Включайся!», использующих смартфоны и планшеты на Android, доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор». Функция помогает в поисках украденного или потерянного устройства, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию”.Если смартфон украден или потерян, то при помощи функции «Антивор» клиент может определить местоположение устройства, заблокировать удаленно доступ к нему, включить звуковой сигнал или стереть всю конфиденциальную информацию.
Тарифная линейка «Включайся!» на сайте «МегаФона» -
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