Тарифы: Tele2 обновляет тарифную линейку

31.03.2018, MForum.ru

Новая тарифная линейка, которую оператор Tele2 намеревается презентовать в понедельник 2 апреля, состоит из трех базовых тарифов, а также конструктора, позволяющего создать свой собственный вариант тарифа “Мой Tele2”.

“Мой разговор” (200 руб./мес)

Неограниченный объем звонков на номера Tele2 домашнего региона и России.

В тариф входит 2 ГБ, а также 200 минут на другие номера домашнего региона, а также 50 SMS на номера России.

Перейти на тариф можно командой *630*200*2#

“Мой онлайн” (400 руб./мес)

Неограниченный объем звонков на номера Tele2 домашнего региона и России.

15 ГБ включенного трафика

500 минут на номера России

50 SMS на номера России

В тариф включен бесплатный трафик ряда соцсетей (ОК, ВК, FB, ...)

Перейти на тариф можно командой *630*500*15#

“Мой онлайн+” (700 руб./мес)

Неограниченный объем звонков на номера Tele2 домашнего региона и России.

30 ГБ включенного трафика

800 минут на номера России

50 SMS на номера России

В тариф включен бесплатный трафик ряда соцсетей (ОК, ВК, FB, ...)

Перейти на тариф можно командой *630*800*30#

Предусмотрена возможность донастройки выбранного тарифа через приложение “Мой Tele2”. На это можно потратить еще от 200 до 1000 рублей.

Возможности тарифного конструктора этим не ограничиваются. Желающим предложено также приобрести еще ряд опций, обнуляющий трафик отдельных сервисов. Учитывая общие объемы включенного трафика и предложенные цены, эта опция выглядит совсем неаппетитно, и вряд ли будет пользоваться спросом.

Взгляните сами:

Безлимит на Яндекс.Карты - 90 руб./мес.

Безлимит на YouTube - 150 руб./мес.

Безлимит на просмотр фильмов в Tele2 TV - 99 руб./мес.

(следует отметить, что у других операторов собственные сервисы мобильного ТВ не требуют оплаты трафика абонентом)

Безлимит на Zvooq - 99 руб./мес.

Безлимит на Facebook - 20 руб./мес.

Безлимит на ВКонтакте - 20 руб./мес.

Безлимит на Одноклассники - 20 руб./мес.

Безлимит на WhatsApp - 10 руб./мес.

Безлимит на Viber - 10 руб./мес.

Безлимит на ТамТам - 10 руб./мес.

Странный выбор соцсетей и мессенджеров, в частности, нет лучшего и быстро набирающего популярность в России Telegram.

Так или иначе, но Tele2 со своим обновлением линейки завешает процесс подготовки к новому летнему сезону всех российских операторов. Чьи предложения при этом выглядят наиболее привлекательно, вы сможете решить самостоятельно.

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