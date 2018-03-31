Тарифы: Tele2 обновляет тарифную линейку

MForum.ru
31.03.2018,
Новая тарифная линейка, которую оператор Tele2 намеревается презентовать в понедельник 2 апреля, состоит из трех базовых тарифов, а также конструктора, позволяющего создать свой собственный вариант тарифа “Мой Tele2”.
Перейти на тариф можно командой *630*200*2#
Перейти на тариф можно командой *630*500*15#
Перейти на тариф можно командой *630*800*30#
Предусмотрена возможность донастройки выбранного тарифа через приложение “Мой Tele2”. На это можно потратить еще от 200 до 1000 рублей.
Возможности тарифного конструктора этим не ограничиваются. Желающим предложено также приобрести еще ряд опций, обнуляющий трафик отдельных сервисов. Учитывая общие объемы включенного трафика и предложенные цены, эта опция выглядит совсем неаппетитно, и вряд ли будет пользоваться спросом.
Взгляните сами:
Странный выбор соцсетей и мессенджеров, в частности, нет лучшего и быстро набирающего популярность в России Telegram.
Так или иначе, но Tele2 со своим обновлением линейки завешает процесс подготовки к новому летнему сезону всех российских операторов. Чьи предложения при этом выглядят наиболее привлекательно, вы сможете решить самостоятельно.
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© Алексей Бойко,
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