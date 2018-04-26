Слухи: Moto Z3 Play замечен на официальных рендерах

MForum.ru
26.04.2018,
Журналисты ресурса Android Headlines получили эксклюзивные изображения смартфона Moto Z3 Play. Речь идет об официальных рендерах новинки.
Корпус Moto Z3 Play выполнен из стекла из металла. Сканер отпечатка пальца переехал на боковую грань, под клавишу регулировки громкостью. Кроме того, экран обзавелся изогнутыми краями, что придало аппарату более изящный внешний вид. Также отметим наличие сдвоенной тыловой камеры, отсутствие 3,5 мм аудиоразъема и 16-контактынй разъем на задней панели, что может обеспечить обратную совместимость с Moto Mods. В перечне основных спецификаций Moto Z3 Play ожидаются чипсет Snapdragon 636, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
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