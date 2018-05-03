Ростелеком будет строить "инфраструкторного оператора"?

MForum.ru

Ростелеком будет строить "инфраструкторного оператора"?

03.05.2018, MForum.ru

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Любопытная информация появилась на сайте госзакупок.

Ростелеком

Ростелеком готов заплатить более миллиарда рублей компании, которая возьмется за поставку оборудования радиоподсистемы базовых станций. Оборудование должно позволять подключение к нему до 4 операторов мобильной сотовой связи. Ценовые предложения компания собирает на оборудование 3G, GSM 1800/ 3G; GSM 1800 / LTE 2600; 3G 900 / GSM 1800 / LTE 2600.

Учитывая то, что Ростеелком, передав сотовую связь в ведение дочерней структуры - Tele2, не является оператором сотовой связи, не очень понятно, зачем оператор намеревается производить закупку радиоподсистем сотовой связи на достаточно немалую сумму. Каким операторам связи "Ростелеком" намерен предлагать услуги своей инфраструктуры?

Не менее странным было недавнее выделение структурам "Ростелекома" частот и права на проведение тестов технологии 5G в России в обход действующих операторов - МТС и Билайна. Неужели у регулятора вызревает порочная идея строительства "инфраструктурного оператора" на базе "национального чемпиона"? Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает над чьими-то коммерческими интересами и отрасль сотовой связи России не будет разрушена в попытках "огосударствливания".

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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