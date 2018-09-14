Пресс-релизы: МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России

14.09.2018, MForum.ru

Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о покупке за 8,9 миллиарда рублей (включая сумму чистого долга) у группы частных инвесторов 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД) в г. Лыткарино Московской области.

«В последние годы всё больше российских компаний отказываются от затратных мероприятий по строительству собственных корпоративных серверных и обращаются к «облачным» провайдерам, которые обеспечивают привлекательные условия по обработке и хранению данных, а также высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. - МТС активно наращивает свое присутствие на российском рынке «облачных» услуг за счет покупки и строительства дата-центров. Приобретение ЦОД «Авантаж» обеспечит существенный прирост вычислительных мощностей МТС и расширит технологическую базу для оказания услуг корпоративным клиентам».

ЦОД «Авантаж» является высокотехнологичной площадкой полной мощностью 20 МВт для размещения 2240 стоек на площади 6400 кв. м. в 16 залах. Отказоустойчивость решений ЦОДа подтверждена сертификатом Uptime Institute Tier III Design. На базе ЦОДа будут оказываться услуги colocation и #CloudМТС.

Приобретенный в г. Лыткарино ЦОД стал десятым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах: три центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.

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теги: МТС, ЦОД, Московская область Яровой

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