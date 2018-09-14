Пресс-релизы: МТС купила один из крупнейших ЦОДов в России

MForum.ru
14.09.2018,
Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о покупке за 8,9 миллиарда рублей (включая сумму чистого долга) у группы частных инвесторов 100% уставного капитала ООО «Авантаж», владеющего одним из крупнейших в России по количеству стойко-мест центром обработки данных (ЦОД) в г. Лыткарино Московской области.
«В последние годы всё больше российских компаний отказываются от затратных мероприятий по строительству собственных корпоративных серверных и обращаются к «облачным» провайдерам, которые обеспечивают привлекательные условия по обработке и хранению данных, а также высокий уровень безопасности и отказоустойчивости, - отметил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей Ушацкий. - МТС активно наращивает свое присутствие на российском рынке «облачных» услуг за счет покупки и строительства дата-центров. Приобретение ЦОД «Авантаж» обеспечит существенный прирост вычислительных мощностей МТС и расширит технологическую базу для оказания услуг корпоративным клиентам».
ЦОД «Авантаж» является высокотехнологичной площадкой полной мощностью 20 МВт для размещения 2240 стоек на площади 6400 кв. м. в 16 залах. Отказоустойчивость решений ЦОДа подтверждена сертификатом Uptime Institute Tier III Design. На базе ЦОДа будут оказываться услуги colocation и #CloudМТС.
Приобретенный в г. Лыткарино ЦОД стал десятым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах: три центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ
теги: МТС, ЦОД, Московская область Яровой
+ +
Публикации по теме:
13.08. [Краткие новости] Пресс-релизы : МТС первой запустила сервисы на платформе Microsoft Azure Stack из своих дата-центров в России / MForum.ru
12.09. [Новости компаний] Новости. Подборка новостей за 12 сентября 2014 года / MForum.ru
24.05. [Новости компаний] Дайджест: Ключевые события рынка инфокоммуникаций с 18 мая по 22 мая 2009 года / MForum.ru
14.09. [Новинки] Анонсы: vivo Y97 представлен официально / MForum.ru
13.09. [ПО] Анонсы: iOS 12 станет доступна с 17 сентября / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 4 получили функцию снятия ЭКГ / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлены iPhone XS, XS Max и XR. Российские цены - от 64 990 рублей / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A7x – обновленная версия Oppo F9 / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Maimang 7 с Kirin 710 SoC / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Российская цена Oppo Find X составила 69 990 рублей / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Moto G6 Plus оснащен дисплеем MAX Vision и двумя тыловыми камерами / MForum.ru
10.09. [Новинки] Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855 / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru