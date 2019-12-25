Hitachi Vantara и RRC подписали соглашение о сотрудничестве

25.12.2019, MForum.ru

23 декабря 2019, пресс-релиз RRC, через MForum.ru.

Компания Hitachi Vantara, дочернее подразделение Hitachi Ltd., и российский дистрибьютор IT-решений компания RRC заявили о подписании партнерского соглашения и старте стратегического сотрудничества. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции.

Hitachi Vantara – подразделение японской корпорации Hitachi, которая на протяжении 100 лет остается лидером технологического рынка. Hitachi Vantara, объединив технологии и возможности трех компаний – Hitachi Data Systems, Hitachi Insights и Pentaho, является лидером в области цифровой трансформации и реализации социальных инноваций на основе технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, аналитики больших данных. Продолжая традицию инноваций, в этом году Hitachi Vantara анонсировала ряд новинок, среди которых — набор программных сервисов Lumada Data Services, позволяющих заказчикам управлять сложными экосистемами данных; Lumada Data Lake, инновационный продукт в виде «умного» озера данных с возможностью автоматической оптимизации; Lumada Edge Intelligence, способствующий выполнению аналитических операций на границе инфраструктуры. Также Hitachi Vantara представила новый класс корпоративных СХД на базе технологий искусственного интеллекта Hitachi Virtual Storage Platform серии 5000 – одно из самых быстродействующих flash-решений в данном сегменте рынка с показателем доступности данных в 99,999999%.

«Корпорация Hitachi Vantara специализируется на разработке передовых инфраструктурных и аналитических решений для ЦОД, корпоративных СХД, облачных сервисов, которые расширяют возможности компаний и помогают им внедрять инновации, — рассказывает Юрий Скачков, генеральный директор Hitachi Vantara в России и СНГ. — Современные вызовы, которые стоят перед разработчиками и поставщиками IT-решений, неизменно влияют на трансформацию экосистемы партнеров и выстраивание более прочных связей на каждом из этапов распространения решений на рынке. Опираясь на стратегическое направление развития нашей компании — digital-сервисы и продукты — мы планируем модернизировать партнерский канал, делая его более гибким и конкурентоспособным. Партнерство с компанией RRC, одним из ведущих дистрибуторов IT-решений, поможет сделать наши решения максимально доступными на российском рынке, ускоряя цифровую трансформацию компаний- заказчиков».

«Наша модель работы на российском рынке — это предложение решений и продуктов через дистрибуторов и партнеров, — отмечает Александр Кочетков, директор департамента по работе с партнерами Hitachi Vantara в России и СНГ. — На данный момент существенную долю продуктов, которые мы предлагаем рынку, занимают инфраструктурные решения. Однако стратегическим направлением развития становится digital-бизнес и один из ключевых шагов в этом направлении — подписание дистрибуторского соглашения с компанией RRC, которая располагает развитой партнерской экосистемой и имеет ценный опыт в реализации подобных решений. Такое сотрудничество позволит предложить рынку наши совместные знания и мировой опыт в области цифровой трансформации».

«В эпоху роста объемов облачных вычислений, постоянного увеличения хранимой и обрабатываемой информации заказчикам необходимы высокоскоростные, масштабируемые и отказоустойчивые решения. Технологии Hitachi Vantara полностью соответствуют требованиям времени, а во многом и опережают их», — отметил Михаил Косилов, главный управляющий директор RRC Group.

«Аналитика больших данных — уже не просто тренд, а реальные рабочие процессы, без которых невозможно представить работу современной компании. И мы рады предложить своим партнерам решения от Hitachi Vantara, способные ускорить и оптимизировать бизнес-процессы компаний-заказчиков», — отметил Роман Мойсеев, генеральный менеджер RRC Group Россия.

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