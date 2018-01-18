RFID: Итальянцы из CAEN RFID представили миниатюрный RFID считыватель qIDmini для работы с метками диапазона UHF

MForum.ru
18.01.2018,
Несмотря на компактный и легкомысленный дизайн, устройство qIDmini R1170 предназначено для использования в промышленных условиях и соответствует требованиям EPC C1 G2 и ISO 18000-6C.
Благодаря интерфейсам USB и Bluetooth, ридер удобно использовать с компьютером, смартфоном (iPhone) или планшетом (iPad). Поддерживается работа с устройствами под Windows XP/7/CE/Mobile, Android и iOS.
Встроенная линейная поляризованная антенна обеспечивает возможность считывания меток на коротких и средних расстояниях.
Питание от встроенной батареи. ЖКИ и виброрежим. Размер устройства - примерно как у флешки или брелока для ключей.
Новая версия qIDminiNF оптимизирована для считывая миниатюрных меток типа Murata Magicstrip. Hitachi USPT и аналогичных. Если коммуникации по USB или Bluetooth временно недоступны, считыватель может сохранять считанные EPC в своей памяти.
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Источник: RFIDjournal
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