RFID: На заводе по сборке холодильников LG задействовали RFID-решение “АйТиПроект”

MForum.ru
09.09.2018,
Одна из технологических операций на российском заводе, где собирают холодильники LG, - заполнение пространства между корпусом и термокамерой термоизолирующим материалом. По конвейеру движутся различные модели холодильников, всего их может быть до 30. Важно, чтобы оборудование всегда могло определить, какая модель подошла на участок термоизоляции. Ранее для решения этой задачи служили оптические датчики, вот только они периодически засорялись, что приводило к остановке линии.
Для решения задачи была выбрана беспроводная RFID-технология, заказ на проектирование новой системы передали компании “АйТиПроект”. Для маркировки поддонов задействовали RFID-метки UHF Confidex Ironside MICRO, на производственной линии установили RFID-считыватель Impinj SpeedWay Revolution 420 в комплекте с антеннами MTI. Систему внедрили за полтора месяца. Подробнее: press-release.ru
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID
+ +
Публикации по теме:
05.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Универсальный RFID-идентификатор для сервисов Умного города разработан ISBC / MForum.ru
03.09. [Краткие новости] Пресс-релизы: Более 230 гостей посетили Микрон в «День без турникетов» / MForum.ru
31.08. [Новости компаний] Дайджест технологий: Конвергент от МТС; Акции МегаФона упали на Мосбирже; Micron построит новый завод; микроэлектроника и RFID / MForum.ru
31.08. [Краткие новости] Пресс-релизы: «Ангстрем» разработал решение для чипирования автомобильных номеров RFID-метками / MForum.ru
30.08. [Краткие новости] Дайджест технологий: RFID поможет следить за вином; Росфинмониторинг проследит за криптой; Военные РФ не поверили в ПАП / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Motorola P30 Play получил вырез в экране и Snapdragon 625 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-браслет Honor Band 4 с цветным дисплеем оценен в $30 / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Honor 8X и 8X Max / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: vivo V11 снабдили встроенным в экран дактилоскопическим сенсором / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Nubia Z18 представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: LG Q Stylus+ получил стилус и защиту от влаги IP68 / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Elari KidPhone 3G – детские смарт-часы с 3G, трекингом и Алисой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2018: Игровой смартфон Nubia Red Magic 2 получит Snapdragon 845 / MForum.ru
04.09. [Новинки] Слухи: LG Q9 готовится к релизу / MForum.ru
03.09. [Новинки] IFA 2018: Sharp Aquos D10 - Sharp Aquos S3 для европейского рынка / MForum.ru
02.09. [Новинки] IFA 2018: Представлены Motorola One и One Power с Android One на борту / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: HTC U12 Life – середнячок со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен BlackBerry KEY2 LE / MForum.ru
31.08. [Новинки] IFA 2018: Официально представлен Sony Xperia XZ3 / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: AGM X3 – самый прочный смартфон со Snapdragon 845 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Yota 3+ / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: LG G7 One и G7 Fit – почти флагманы, но дешевле / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Realme 2 получил 6,2-дюймовый HD-дисплей и Snapdragon 450 / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный BQ Aquaris C получил экран 18:9 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo R17 Pro с тройной камерой / MForum.ru