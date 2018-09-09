RFID: На заводе по сборке холодильников LG задействовали RFID-решение “АйТиПроект”

MForum.ru

RFID: На заводе по сборке холодильников LG задействовали RFID-решение “АйТиПроект”

09.09.2018, MForum.ru

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Одна из технологических операций на российском заводе, где собирают холодильники LG, - заполнение пространства между корпусом и термокамерой термоизолирующим материалом. По конвейеру движутся различные модели холодильников, всего их может быть до 30. Важно, чтобы оборудование всегда могло определить, какая модель подошла на участок термоизоляции. Ранее для решения этой задачи служили оптические датчики, вот только они периодически засорялись, что приводило к остановке линии.

Для решения задачи была выбрана беспроводная RFID-технология, заказ на проектирование новой системы передали компании “АйТиПроект”. Для маркировки поддонов задействовали RFID-метки UHF Confidex Ironside MICRO, на производственной линии установили RFID-считыватель Impinj SpeedWay Revolution 420 в комплекте с антеннами MTI. Систему внедрили за полтора месяца. Подробнее: press-release.ru

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