Решения RFID: Powercast представила систему замены цен на электронных ценниках без встроенных батарей

MForum.ru
10.04.2018,
Стоит ли говорить о том, что для этого используется технология RFID? Очень любопытное решение, которое мы наверняка через несколько лет сможем встретить в передовых магазинах.
Компания Powercast Corporation анонсировала показ на своем стенде на апрельской выставке RFID Journal LIVE! (стенд 1260) в Орландо системы Batteryless Electronic UHF Retail Price Tag. Название является самообъясняющим - это первое в мире решение, не содержащее батарей или аккумуляторов, которое является электронным ценником для товаров.
фото компании Powercast Corporation
Каждый предмет одежды в торговом зале снабжается таким ценником с дисплеем на базе так называемой “электронной бумаги” (известной нам как e-ink, от компании E Ink). Такой ценник, получив данные о цене изделия может отображать эту цену сколь угодно долго, пока продавец не решит ее изменить. Не требуя для этого источника питания.
фото компании Powercast Corporation
Ввод информации о цене изделия или замена этой информации осуществляются дистанционно, с помощью обычного UHF RFID считывателя, ручного или стационарного. Только в момент сеанса связи со считывателем, электронному ценнику нужна энергия для работы. Ее он получает беспроводно и дистанционно от считывателя.
До сих пор, если в магазине требовалось поменять цену изделий, это делалось или переклейкой вручную бумажных наклеек с ценой на ярлыке каждого товара, либо, при использовании электронных ценников на батареях, требовалось следить за степенью разряда этих батарей и своевременно их заменять. В некоторых магазинах можно встретить ценники с дисплеями, стационарно установленными на полках с подведенным к каждому из них питанием, что сужает возможности использования таких систем. Переход на новую технологию позволит сократить объемы ручной работы при замене цен и поддержании системы в работоспособном состоянии. Заменить цены на товары на целой полке или вешалке можно буквально за несколько секунд.
Как это работает? В системе управления товарами в магазине следует выставить новые цены на товары. Подключенный к такой системе UHF RFID считыватель может затем обновить данные в каждом из электронных ценников с расстояния до 2 метров. Для этого используется чип Powercast PCC110 Powerharvester, который преобразует беспроводно полученную от RFID считывателя энергию в напряжение, необходимое для работы электронного ценника в течение того времени, пока он принимает новую информацию. Сеанс связи является защищенным.
В качестве дисплеев для своего решения в Powercast выбрали так называемые сегментированные дисплеи компании E Ink, поскольку им для длительного отображения полученной информации не требуется подключение внешнего источника питания. Это более экономичное решение по-сравнению с обычно применяемыми для электронных ценников матричными дисплеями.
Компания Powercast обещает представить “пробный набор” для оценки решения в 4q2018, продвигать его будут компании Arrow Electronics и Mouser Electronics.
По материалам Источник и подробности, англ., pdf.
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© Алексей Бойко,
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