Решения RFID: Powercast представила систему замены цен на электронных ценниках без встроенных батарей

MForum.ru

Решения RFID: Powercast представила систему замены цен на электронных ценниках без встроенных батарей

10.04.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Стоит ли говорить о том, что для этого используется технология RFID? Очень любопытное решение, которое мы наверняка через несколько лет сможем встретить в передовых магазинах.

Компания Powercast Corporation анонсировала показ на своем стенде на апрельской выставке RFID Journal LIVE! (стенд 1260) в Орландо системы Batteryless Electronic UHF Retail Price Tag. Название является самообъясняющим - это первое в мире решение, не содержащее батарей или аккумуляторов, которое является электронным ценником для товаров.

RFID ценники на e-Ink без батарей
фото компании Powercast Corporation

Каждый предмет одежды в торговом зале снабжается таким ценником с дисплеем на базе так называемой “электронной бумаги” (известной нам как e-ink, от компании E Ink). Такой ценник, получив данные о цене изделия может отображать эту цену сколь угодно долго, пока продавец не решит ее изменить. Не требуя для этого источника питания.

RFID ценники на e-Ink без батарей
фото компании Powercast Corporation

Ввод информации о цене изделия или замена этой информации осуществляются дистанционно, с помощью обычного UHF RFID считывателя, ручного или стационарного. Только в момент сеанса связи со считывателем, электронному ценнику нужна энергия для работы. Ее он получает беспроводно и дистанционно от считывателя.

До сих пор, если в магазине требовалось поменять цену изделий, это делалось или переклейкой вручную бумажных наклеек с ценой на ярлыке каждого товара, либо, при использовании электронных ценников на батареях, требовалось следить за степенью разряда этих батарей и своевременно их заменять. В некоторых магазинах можно встретить ценники с дисплеями, стационарно установленными на полках с подведенным к каждому из них питанием, что сужает возможности использования таких систем. Переход на новую технологию позволит сократить объемы ручной работы при замене цен и поддержании системы в работоспособном состоянии. Заменить цены на товары на целой полке или вешалке можно буквально за несколько секунд.

Как это работает? В системе управления товарами в магазине следует выставить новые цены на товары. Подключенный к такой системе UHF RFID считыватель может затем обновить данные в каждом из электронных ценников с расстояния до 2 метров. Для этого используется чип Powercast PCC110 Powerharvester, который преобразует беспроводно полученную от RFID считывателя энергию в напряжение, необходимое для работы электронного ценника в течение того времени, пока он принимает новую информацию. Сеанс связи является защищенным.

В качестве дисплеев для своего решения в Powercast выбрали так называемые сегментированные дисплеи компании E Ink, поскольку им для длительного отображения полученной информации не требуется подключение внешнего источника питания. Это более экономичное решение по-сравнению с обычно применяемыми для электронных ценников матричными дисплеями.
Компания Powercast обещает представить “пробный набор” для оценки решения в 4q2018, продвигать его будут компании Arrow Electronics и Mouser Electronics.

По материалам Источник и подробности, англ., pdf.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный RFID

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.04. [Новости компаний] Дайджест RFID: Защититься курткой; подземные RFID метки; проездной, как пропуск на работу; RFID для контроля радиоактивных отходов / MForum.ru

03.02. [Новости компаний] Дайджест RFID: RFID технология последит за униформой, экипировочным имуществом и детьми во дворе, а также позволит быстро расплатиться / MForum.ru

29.01. [Новости компаний] Дайджест RFID: Метки для металла от Микрон, Москва-сити и автотранспорт, RFID для металлургов и конференсинга, стираемые метки / MForum.ru

14.12. [Новости компаний] Дайджест: ВымпелКом удешевил роуминг в Крыму, ОС Альт и другие новости / MForum.ru

13.12. [Новости компаний] Дайджест: Арбитраж Башкирии арестовал активы Системы, в Саратове заметили LTE Tele2, МТС поднял LTE-A Pro в Екатеринбурге и другие новости / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 19:34 ABloud Тема: Микроэлектроника (21.02.2018)
Экспозиция Микрона расположена на стенде C213 в МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал. АО «МЦСТ» продемонстрирует линейку российских микропроцессоров «Эльбрус», построенных по оригинальной ...
Вчера 16:03 ABloud Тема: RFID (30.01.2005)
Очень интересное решение для ритейла представляет компания Powercast. Это электронные ценники, которыми снабжается каждый товар в торговом зале. Электронный ценник снабжен e-ink дисплеем и не имеет ...
Вчера 07:32 Gyuin Тема: Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 (27.02.2018)
Вышла на днях в России модель 3/32 гига за 14990р, вполне разумная цена, и смартфон отличный
09.04.2018 18:24 Dakonik Тема: Посоветуйте плиз, стерео блютуз гарнитуру с внешними наушниками и очень высоким качеством звука
У меня Onkyo E200BT. И как гарнитура и как наушники, полностью устраивают. Звук мощный, микрофон отлично улавливает голос. Заряда хватает надолго. Да и просто удобно носить, хоть с футболкой, хоть с ...
08.04.2018 19:05 joromo Тема: Uhans i8 с распознаванием лиц Система разблокировки.
UHANS i8 - бюджетное устройство. Он оснащен невероятной сборкой и действительно впечатляющими характеристиками, поскольку это очень доступная цена.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru

10.04. [Новинки] Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки]  Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru

06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru

06.04. [Новинки] Анонсы: Sonim XP8 – прочный смартфон за $700 / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Archos Saphir 50X / MForum.ru

05.04. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga Ray 550 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: 13 апреля Xiaomi представит игровой смартфон / MForum.ru

04.04. [Новинки] Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов / MForum.ru

03.04. [Новинки] Слухи: Появились фотографии передней панели LG G7 / MForum.ru

02.04. [Новинки]  Анонсы: Huawei Honor 7A представлен официально / MForum.ru

02.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Tempo Go оценен в $80 / MForum.ru

30.03. [Новинки]  Анонсы: Huawei пополнила семейство Enjoy 8 новыми моделями / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil / MForum.ru

28.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P20 и P20 Pro представлены официально / MForum.ru

27.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 2s представлен официально / MForum.ru

27.03. [Новинки]  Анонсы: LG K9 появился на российском рынке за 9 990 рублей / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Z50 – еще один смартфон с Android Oreo Go Edition / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: