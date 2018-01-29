Дайджест RFID: Метки для металла от Микрон, Москва-сити и автотранспорт, RFID для металлургов и конференсинга, стираемые метки

MForum.ru

Дайджест RFID: Метки для металла от Микрон, Москва-сити и автотранспорт, RFID для металлургов и конференсинга, стираемые метки

29.01.2018, MForum.ru

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RFID

Зеленоградский Микрон освоил RFID-метки для металла

Микрон завершил разработку, тестирование и приступил к серийному производству RFID-меток, пригодных для размещения на металлических поверхностях.

Как известно, метки RFID для размещения на металле делать сложнее обычных - металл поглощает энергию считывателя, и метке ее уже не хватает для надежного срабатывания. Разработчики из RFID-лаборатории ПАО “Микрон” для меток UHF применили уплотнитель из вспененного полиэтилена - он обеспечивает расстояние между антенной метки и металлом поверхности достаточное для того, чтобы метка оставалась работоспособной. В метках HF применили подложку из ферромагнетика, играющую роль “изолятора” между меткой и металлом. Компания разработала метки в четырех форм-факторах, для диапазонов HF и UHF.

Микрон последовательно наращивает разнообразие своих предложений в области радиочастотной технологии. Метки “для металла” - существенное пополнение продуктовой линейки компании.

Технологию RFID задействовали на Выксунском металлургическом заводе

Технологию радиочастотных меток задействовали “Объединенная металлургическая компания” и SAP. Использованы решения SAP Multiresource Scheduling и SAP Work Management - мобильное решение для техобслуживания и ремонта. В течение подготовительных 9 месяцев было идентифицировано и снабжено NFC-метками все оборудование и инструменты. Соответствующая информация была занесена в систему SAP. Стандартную функциональность SAP Work Manager 6.4 расширили за счет чтения RFID-меток. За счет этого теперь система получает данные о доступе к оборудованию. На мобильных устройствах можно контролировать задания по обходам и ремонтам, наблюдать фактические время устранения неисправностей и дефектов, получать данные о выполненных работах, привлеченном персонале и необходимых материалах. Ожидается, что это поможет лучше отслеживать оборудование и инструменты, а в дальнейшем, по мере накопления статистики, прогнозировать отказы и снижать время аварийного простоя. Источник

В Москва-Сити ускорят пропуск автотранспорта с помощью RFID

Вместо используемых сейчас карточек-пропусков планируется задействовать систему, основанную на RFID-технологии. На всех автомобилях, используемых агрегаторами такси и каршерингом появятся метки RFID. Антенны стационарных считывателей на въезде и выезде будут контролировать данные этих меток дистанционно, от водителя никаких дополнительных действий не потребуется. Как ожидается, это ускорит движение автомобилей на территории “Москва-Сити”. Источник

RFID помогает проводить конференции

Использование RFID-меток для обеспечения доступа и контроля перемещений участников различных конференций, форумов и других крупных мероприятий, это не новая идея в мире конференц-бизнеса. О своем опыте поддержки RFID-технологиями встреч ICTWEEK Uzbekistan и Форума инфраструктурных решений Digital Infrastructure Forum сообщает также АйТиПроект.

В Узбекистане использовалось ПО ITProject RFID Server, в двух контролируемых зонах были размещены стационарные считыватели Zebra 9500 с антеннами MTI. Печать и кодирование UHF RFID-бейджей осуществлялось на принтере Zebra ZD500R, что занимало порядка 15 секунд на участника (использовались ID, полученные участниками при онлайн-регистрации).

В Татарстане во время DIF2017 в Иннополисе была задействована та же программная платформа, но контрольных зон было 5. В каждой из них использовали стационарные считыватели Zebra 9500 с антеннами РСТ-Инвент. В качестве бейджей применялись пластиковые RFID-метки Zebra Technologie, кодирование которых на стойке регистрации проводилось с помощью стационарного считывателя Bookos, РСТ-Инвест.

Интересная особенность - применялись большие экраны в контролируемых зонах, на которых отображалось перемещение участников. Развертывание RFID-системы занимало 2 дня.

Ранее RFID-решение “АйТиПроект” применялось на 10 объектах в Ташкенте в рамках проведения 15-го саммита ШОС.

В 2017 году с использованием технологии RFID проводились, например, встречи RIF2017 (Российского интернет форума). Были задействованы RFID-бейджи производства Микрон. Они служили не только в качестве пропуска, но также обеспечивали регистрацию и позволяли голосовать за лучших спикеров. Кроме того, можно было активировать спецпредложения системы RUVENTIS. Экспоненты с помощью бейджа могли воспользоваться "электронной визитницей", онлайн-раздаткой и получить доступ к статистике. Использование RFID-меток участников практикуется на крупных зарубежных мероприятиях с большим числом участников и площадок, например, на MWC.

Fujitsu показала стираемые RFID-метки для использования на одежде

Стираемыми их именуют не в том смысле, что можно стирать записанную на них информацию, а в том, что предметы одежды, помеченные такой меткой, можно стирать, не опасаясь за сохранность записанной в метке информации. Лучше, конечно, именовать их “допускающими стирку”.

Таким свойством обладает UHF RFID метка Fujitsu WT-A553L, предназначенная для отслеживания модной и формальной одежды, аксессуаров. Такие метки сейчас все чаще применяют в успешных проектах сдачи такой одежды в прокат. Прозрачная и гибкая метка шириной всего 7 мм отличается прочностью и устойчивостью к машинной и ручной стирке и глажению.

Можно вспомнить, что в 2H2017 компании Fujitsu и Positek RFID LP договорились о создании совместной компании, задачей которой станет расширение рынка RFID-технологий, допускающих стирку.

Допускающие стирку RFID-метки сейчас используются различными компаниями, которые сдают в аренду белье или одежду, а также их клиентами, например, гостиницами и больницами. снижают потери, связанные с воровством. Благодаря использованию меток сокращается число ошибок при доставке и сокращается время работы по контролю перемещений товаров и их инвентаризации, снижают потери, связанные с воровством.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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