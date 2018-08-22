Технологии: Технология RFID в ювелирной торговле - польза или ненужная роскошь?

22.08.2018, MForum.ru

Современный способ маркировки ювелирных изделий в торговле - бумажная бирка с нанесенным на нее штрих-кодом в котором содержится индивидуальный номер изделия. В ближайшие годы ситуация может измениться, и ювелирные изделия придется маркировать аналогично меховым изделиям - бирками КИЗ (контрольно-идентификационными знаками). В таких бирках содержится чип RFID и антенна для радиочастотной идентификации изделия. Пока что идут эксперименты по применению RFID для маркировки ювелирных изделий, результаты которых могут быть интересны.

Как оказалось, есть особенности применения RFID-бирок в ювелирке, которые выявили при переходе на радиочастотную маркировку в торговой сети гипермаркетов золота “Алтын”. В частности, такие бирки размером меньше, чем привычные, со штрих-кодами. Из-за этого на планшетах для демонстрации ювелирных изделий, после перехода от бирок со штрих-кодами на бирки с RFID, стало оставаться слишком много свободного места. В итоге, ювелирам пришлось разрабатывать новые демонстрационные планшеты - "под RFID". Вместе с тем, переход к RFID-биркам позволил уйти от привычных в российской практике железных пломб и длинных ниток, - теперь украшения бренда “Алтын” комплектуются короткой нитью и пластмассовой пломбой с фирменным логотипом.

Получили преимущества покупатели - теперь, перед продажей изделия с RFID-меткой, информация из памяти метки переносится в паспорт изделия - в бумажной брошюре содержится полная информация об украшении, его фотография, сертификат качества и QR-код для входа на страницу изделия на сайте компании.

В выигрыше и персонал - инвентаризация торговых залов ускорилась в разы за счет сканирования изделий целыми планшетами, такая экономия времени очень существенный позитивный фактор при пересдаче смены.

Удобнее стало и менеджменту магазинов - получая украшения из других филиалов, можно считывать информацию о количестве, весе, цене и артикулах изделий, не вскрывая упаковочных коробок. Одновременно считыватель способен регистрировать до 250 изделий.

После внедрения в магазины компании так называемых “умных витрин” со встроенными считывателями, появилась возможность оперативно отслеживать спрос на ювелирные изделия. Это позволяет снизить объемы работы “на склад”, производить на заводах “Алтын” только ходовые модели.

Также в магазинах была внедрена программа лояльности с использованием бонусных карт, работающих на основе RFID-чипов. Такие карты автоматически считываются при входе покупателя в магазин и позволяют продавцам-консультантам получать информацию об истории покупок и предпочтениях каждого покупателя, что делает дальнейшее взаимодействие более эффективным.

Посмотреть систему RFID в работе можно, например, в гипермаркете золота “Алтын” в Москве, Старый Арбат, 23.

К сожалению, внедрение системы RFID - не дешевое удовольствие. Президент Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза Антонина Бабосюк рассказывая о практическом опыте применения RFID технологии в гипермаркетах золота “Алтын”, отметила: «Су­м­ми­руя весь бюд­жет для ра­бо­ты с RFID-­си­сте­мой, на­при­мер, для ма­га­зи­на с «за­то­вар­кой» око­ло 6000 штук юве­ли­р­ных из­де­лий, мо­ж­но от­ме­тить, что со­став­ля­ет он не ме­нее 1 500 000 руб­лей». К этому следует добавить еще порядка 20 руб­лей за ка­ж­дый чип.

Кроме чипов и считывателей - портативных и стационарных, нужны также принтеры, способные печатать информацию на бирках с RFID-чипом и записывать в его память необходимую информацию. Существенным по стоимости элементом является программное обеспечение, которое интегрирует считываемые данные в единую базу данных, позволяет выявлять любые возможные отклонения от ожидаемого результата, визуализировать собранную информацию и принимать управленические решения.

Так стоит ли игра свеч, может ли окупиться внедрение технологии RFID в торговле ювелирными изделиями или это лишь приведет к росту себестоимости и, в конечном счете, цены изделий? Ответить на этот вопрос в общем сложно, скорее ответ зависит от конкретного предприятия. Кто-то отнесется к обязательности внедрения RFID, как к дополнительной налоговой нагрузке, кто-то сможет повысить эффективность своего предприятия за счет внедрения современной технологии.

Интересно, что в "Алтын" технология RFID используется не только в торговле, но и на производстве. В частности, RFID-считывателем оснащены вакуумные восковые инжекторы с автоклампом Bi-Maxi Intuitive итальянской компании Riacetech. Получая данные с сенсоров, имплантированных в резиновые пресс-формы, устройство сохраняет все параметры температуры, давления, времени воздействия, а также воска и рабочего сопла инжектора. Благодаря этому, после разработки исходной восковой модели можно изготавливать новые уже в автоматическом режиме, с минимальным использованием труда мастера.

Источники: jewellerynews.ru; jewellersassociation.com; gir.ru; jewellersassociation.com; jewellerynews.ru.

О других примерах применения технологии RFID в различных целях можно почитать здесь.

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