Телеком: Технология NB-IoT становится все популярнее в мире

27.09.2018, MForum.ru

NB-IoT - разработанный в 3GPP стандарт, описывающий технологию узкополосного беспроводного интернета вещей (тех, кому интересны подробности, отсылаю на MForum.ru). Еще совсем недавно речь шла исключительно об испытаниях, но теперь каждая неделя приносит информацию о все новых операторах, которые развертывают сети NB-IoT и предоставляют услуги на их основе.

Ericsson и австралийский оператор Telstra сообщают о самом "дальнобойном" подключении при использовании NB-IoT. Сенсор температуры, оснащенный модулем связи NB-IoT успешно передает информацию через базовую станцию, расположенную в 94 км от него.

Telstra уже обеспечила самое большое по площади покрытие, которое может использоваться для подключения устройств IoT на базе технологии Cat M1 в городе и в сельской местности. Если реализовать также поддержку NB-IoT, покрытие оператора, обеспечивающее возможность подключения устройств IoT расширится еще более, превысив 3.5 млн кв. км.

Vodafon, Объединенное Королевство, также занимается тестами сети NB-IoT. Первым B2B-клиентом компании стала Scottish Power. Энергетики подключают к сети NB-IoT датчики температуры, способные выявить перегрев оборудования. Датчики работают от стандартных батареек АА.

Если говорить о картине распространения NB-IoT в мире, то согласно данным аналитиков компании Lastly Couterpoint Research, число подключений к этим сетям в мире выросло на 72% в первом полугодии 2018 года. В перспективе подключения к сетям NB-IoT могут обеспечить порядка половины от всех IoT-подключений в мире.

Источник иллюстрации: telecoms.com

Если посмотреть на диаграмму, нетрудно заметить, что в лидерах, с большим отрывом от конкурентов, идут китайские потребители, благо услуги NB-IoT предоставляют все три крупнейших оператора мобильной связи и ШПД Китая.

Клиенты европейских операторов и операторов США занимают примерно равные места, заметно проигрывая не только китайским, но даже категории "другие". До 2025 года картина существенно не изменится.

Если операторы хотят получить максимум от NB-IoT, они не должны останавливаться лишь на запуске поддержки данной технологии (так не заработать более 12% от средств, которые клиенты потратят на ее внедрение). Следует предоставлять клиентам комплексное решение, включая в пакетные приложения устройства IoT, подключение, платформу для сбора и обработки данных.

Источник иллюстрации: telecoms.com

Неясной до сих пор остается бизнес-модель работы с NB-IoT. Сравнительно нетрудно подключить к сетям NB-IoT сотни миллионов или миллиарды различных сенсоров и других устройств. Намного сложнее сделать так, чтобы покупатели таких устройств оплачивали бы оператору их подключенность. Важным будет, как поведет себя Китай, какие бизнес-модели и кейсы наберут популярность в этой стране. Вполне вероятно, что многие из них будут затем тиражироваться в остальном мире.

В целом, в мире число запущенных в коммерческую эксплуатацию сетей NB-IoT достигло 50 в 33 странах на март 2018 года. К концу 2018 года их число может быть в районе 70-80.

В России технология NB-IoT тестировалась еще в 2016 году, в начале 2017 года было принято решение ГКРЧ, которое создало регуляторную основу для развертывания поддержки NB-IoT в России.

Более других в развертывании этого стандарта в РФ продвинулась компания МТС, которая в сентябре 2018 года заявила о запуске федеральной сети NB-IoT. Сеть уже работает в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ставрополь, Невинномыск, Ростов-на-Дону, Омск, Тверь, Альметьевск, Арск, Томск, Нижний-Новгород, Сургут, Владивосток. До конца 2018 года МТС намеревается обеспечить сплошное покрытие NB-IoT во всех городах-миллионниках и в ряде крупных городов России, а также предоставить сервисы для работы с умными устройствами.

Билайн пока что запустил NB-IoT на отдельных территориях, скорее всего, можно говорить только о пилотных проектах. У "Билайн" несколько кейсов NB-IoT работают в "Умном квартале" в Марьино, Москве, есть также NB-IoT в Новосибирске.

У МегаФона поддержка NB-IoT запущена в Иннополисе, в Татарстане, В Брянске, Челябинске и ряде других городов.

О каких-то успехах Tele2 по части NB-IoT информации не припомню, текущий статус - "тестирование NB-IoT есть в планах компании".

Наличие поддержки Nb-IoT на сети операторов - еще не залог успеха. От оператора требуется, чтобы он мог предоставить клиентам комплексное решение, позволяющее заказчику удешевить или упростить важные для него процессы. Мало того, желательно еще также знакомить рынок с успешными технологическими решениями NB-IoT и кейсами их внедрения.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: NB-IoT

+ +