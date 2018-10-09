Телеком: Ericsson планирует испытать в США 4G/LTE в диапазоне 600 МГц

MForum.ru
09.10.2018,
Вендор планирует соответствующие испытания в США совместно с некоторыми региональными операторами. В 4q2018 запланированы запуски пилотных сегментов сетей LTE 600 в Caro, Мичиган совместно с Agri-Valley Services и NewCore Wireless.
В Agri-Valley намерены проверить возможности использования диапазона для организации фиксированного беспроводного доступа, тогда как провайдер NewCore Wireless обеспечит для Agri-Valley инфраструктурную услугу. Источник: seekingalpha.com.
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теги: пятое поколение Ericsson LTE 600 МГц
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© Алексей Бойко,
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