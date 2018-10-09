Телеком: Ericsson планирует испытать в США 4G/LTE в диапазоне 600 МГц

09.10.2018, MForum.ru

Вендор планирует соответствующие испытания в США совместно с некоторыми региональными операторами. В 4q2018 запланированы запуски пилотных сегментов сетей LTE 600 в Caro, Мичиган совместно с Agri-Valley Services и NewCore Wireless.

В Agri-Valley намерены проверить возможности использования диапазона для организации фиксированного беспроводного доступа, тогда как провайдер NewCore Wireless обеспечит для Agri-Valley инфраструктурную услугу. Источник: seekingalpha.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и ИТ

теги: пятое поколение Ericsson LTE 600 МГц

+ +