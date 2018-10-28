Телеком: Telus запустил сеть LTE-M в Канаде

28.10.2018, MForum.ru

Пока что покрытие сети Telus LTE-M можно обнаружить в Британской Колумбии, Алберте, Онтарио, Квебеке и в провинциях на атлантическом побережье Канады (Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор), а также в основных центрах Манитобы.

Стартовый набор TELUS LTE-M

Сеть LTE-M предназначена для подключения устройств IoT. Устройства, работающие с сетью LTE-M отличаются низким энергопотреблением, что обеспечивает возможность длительной работы автономных устройств при питании от батареи.

Монитор активов TELUS Asset Monitor

Поскольку для успеха проектов IoT ключевую роль играют приложения на базе этой технологии, TELUS подготовил несколько наборов, адресованных разработчикам.

Стартовый набор TELUS LTE-M - набор для разработчиков и компаний для быстрого прототипирования устройств, которые могут подключаться к сети LTE-M компании

TELUS LTE-M монитор активов: сертифицированное устройство, которые может подключаться к существующим приложениям для сбора данных, например, данных о местоположении, движении и температуре.

TELUS LTE-M модули: бюджетные модули LTE-M в ассортименте, согласованные для использования на сети TELUS.

Модуль LTE BG96 Cat.M1/NB1 & EGPRS

Кроме того, оператор запустил TELUS Technology Incubator. В рамках этого инкубатора, TELUS обеспечит поддержку различным стартапам в области IoT.

Число сетей LTE-M в мире достигло 15 еще в марте 2018 года. Среди них такие сети, как AT&T и Verizon, есть запуски и в Европе. Число устройств с поддержкой LTE-M измеряется десятками, в основном, это модули. Технология LTE-M обеспечивает лучшее покрытие, с точки зрения охвата территории и проникновения в помещения, если сравнивать с обычными сетями LTE.

Источники: telus.com; nasdaq.com.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому. Подробнее о LTE-M.

теги: LTEM LTE-M чипы модули IoT

+ +