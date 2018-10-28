Телеком: Telus запустил сеть LTE-M в Канаде

MForum.ru
28.10.2018,
Пока что покрытие сети Telus LTE-M можно обнаружить в Британской Колумбии, Алберте, Онтарио, Квебеке и в провинциях на атлантическом побережье Канады (Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор), а также в основных центрах Манитобы.
Стартовый набор TELUS LTE-M
Сеть LTE-M предназначена для подключения устройств IoT. Устройства, работающие с сетью LTE-M отличаются низким энергопотреблением, что обеспечивает возможность длительной работы автономных устройств при питании от батареи.
Монитор активов TELUS Asset Monitor
Поскольку для успеха проектов IoT ключевую роль играют приложения на базе этой технологии, TELUS подготовил несколько наборов, адресованных разработчикам.
Модуль LTE BG96 Cat.M1/NB1 & EGPRS
Кроме того, оператор запустил TELUS Technology Incubator. В рамках этого инкубатора, TELUS обеспечит поддержку различным стартапам в области IoT.
Число сетей LTE-M в мире достигло 15 еще в марте 2018 года. Среди них такие сети, как AT&T и Verizon, есть запуски и в Европе. Число устройств с поддержкой LTE-M измеряется десятками, в основном, это модули. Технология LTE-M обеспечивает лучшее покрытие, с точки зрения охвата территории и проникновения в помещения, если сравнивать с обычными сетями LTE.
Источники: telus.com; nasdaq.com.
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теги: LTEM LTE-M чипы модули IoT
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© Алексей Бойко,
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