Микроэлектроника: Объемы продаж на мировом рынке полупроводников в ноябре вновь росли

15.01.2019, MForum.ru

Уже давно ясно, что 2018 год для производителей микроэлектроники получился рекордным. Впору радоваться, но в отношении 2019 оптимизма в отрасли нет.

Статистические данные представила Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) - оценка объема продаж полупроводников во всем мире в ноябре 2018 года достиг $41,4 млрд (+9.8% год к году). А вот если сравнивать с октябрем 2018 года с его $41.8 млрд, то наметилось снижение на 1.1% месяц к месяцу. Объем продаж за месяц подсчитывается методом трехмесячного скользящего среднего.

“Мировая полупроводниковая промышленность продолжает демонстрировать существенный годовой прирост продаж, а выручка в 2018 году в период с января по ноябрь превысила годовой объем продаж в 2017 году. Тем не менее, видно, что в последние месяцы рост замедлился”, - отмечает Джон Нойфер, президент и гендиректор SIA. “Продажи в годовом выражении выросли в ноябре на всех основных рынках, при этом особую динамичность демонстрировал рынок Китая, показавший рост на 17%! Ежегодный рост, характеризуемый двузначным числом - вот, что ожидают в ассоциации после того, как будут подведены итоги декабря. Вместе с тем, в 2019 году прогнозируется более скромный рост".

Если посмотреть на отдельные регионы, то, как уже отмечалось, быстрее всего рос рынок Китая (17.4%), Северной и Южной Америк (8.8%), Европы (5.8%), Японии (5.6%), Азиатско-Тихоокеанский и Остальные - на 1.1%. Источник: semiconductors.org

Данные за октябрь 2018

+

За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro

теги: микроэлектроника полупроводники аналитика статистика прогнозы

+ +