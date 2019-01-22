Пятое поколение: Ericsson уполовинит роялти за 5G

22.01.2019, MForum.ru

Компания Ericsson готова в отдельных случаях отказаться от практики взимания роялти в размере $5 с каждого произведенного смартфона этого стандарта, сократив их вдвое - до $2.5.

Роялти выплачиваются производителями смартфонов в пользу Ericsson, как обладателя так называемых существенных патентов, не нарушив которые невозможно создать терминал 5G. И если при производстве аппарата, который клиенты будут покупать за сумму в несколько сотен долларов, роялти, выплачиваемые Ericsson, Qualcomm, Nokia и другим держателям существенных патентов, не составляют значительной части затрат производителя, то в ситуации, когда речь идет, например, о бюджетных аппаратах для рынка Индии, этот компонент становится существенным в структуре затрат производителя смартфонов.

Финская Nokia планирует взимать роялти в размере $3.5 с каждого терминала 5G, тогда как Qualcomm требует $16.25 - не зря так много производителей крайне недовольны аппетитами этой компании, этим объясняется, в частности, конфликт Apple и Qualcomm.

В 2019 году ожидается выход не менее 30 моделей смартфонов на базе чипсетов Qualcomm, кроме того Samsung и Huawei выпустят модели на базе собственных чипсетов, так что экосистема терминалов 5G начнет быстро расширяться. Это будут, прежде всего, модели премиального сегмента, но по мере роста числа стран, где начнут действовать сети 5G, рынку потребуются и бюджетные модели, для появления которых держателям патентов стоило бы поумерить аппетиты. В этом плане, подход Ericsson кажется логичным и справедливым. Было бы неплохо, если бы эту инициативу поддержали также и другие держатели патентов, сделав различными роялти за премиальные и бюджетные модели.

Источник: economictimes.indiatimes.com

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теги: 5G пятое поколение роялти