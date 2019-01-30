Телеком: Telenor Group расширяет пилотный проект 5G в Норвегии

30.01.2019, MForum.ru

Новый пилотный проект Telenor Norway развернет на базе решения Ericsson. Он станет дополнением существующего пилотного проекта мобильного оператора 5G в Конгсберге.

Цель пилота - поэкспериментировать со способами проектирования сети 5G, оценить возможности поставщика и технологии, проверить новые варианты использования сети. Пилотный проект будет запущен в 2q2019 и продлится до 2020 года, когда Telenor намеревается запустить услуги 5G в режиме коммерческой доступности.

Компания пока что не выбрала основного поставщика решения 5G, пилотные проекты должны будут помочь принятию решения. Недавно оператор договорился с Ericsson и Nokia о модернизации решения ядер сети в Норвегии, Швеции и Дании, которые будут поддерживать сети радиодоступа 5G. По материалам: telecomtv.com.

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теги: пятое поколение Норвегия Telenor Ericsson