Телеком: 5G: SA v NSA

04.02.2019, MForum.ru

Сейчас, когда операторы разрабатывают планы развертывания 5G, у некоторых из них возникает вопрос - какую именно сеть 5G им стоит развернуть, SA (от standalone - автономную)? Ответ на этот вопрос не столь уж очевиден.

Компания IHS Markit, проанализировав ситуацию по заказу ZTE, утверждает, что несмотря на то, что инвестиции в автономную сеть 5G будут большими, чем в сеть NSA, а их разработка потребует дополнительного времени, именно сети SA будут отвечать ожиданиям от 5G. Кроме того, сети 5G SA позволят вертикальным отраслям разрабатывать инновационные приложения, которые смогут обеспечить новые источники дохода.

Более того, аналитики IHS Markit утверждают, что при грамотной стратегии операторы могут развернуть автономную сеть 5G SA столь же быстро и столь же экономично, как и сеть 5G NSA.

Что же это за лучшая стратегия развертывания автономной сети 5G? Это выборочное покрытие 5G, начиная с областей с самым высоким спросом на данные; это желательность объединения сайтов 4G и 5G на одних и тех же площадках; развертывание ядра 5G в ЦОД на базе облачных технологий и технологий виртуализации. Источник: fiercewireless.com. Подробнее на английском, .pdf.

Неожиданное мнение, ведь сейчас даже от топ-менеджеров операторских компаний обычно приходится слышать, что NSA - это единственно приемлемый путь. Как видим, есть и другие мнения. Не зря сейчас такие вендоры как Huawei и Ericsson форсированно завершают разработку NSA решений.

Но есть и вопросы. Например, рекомендация строить выборочное покрытие представляется вполне разумной в ситуации, когда сеть NSA 5G строится на том или ином предприятии, обеспечивает eMBB на стадионе или massive IoT в том или ином районе города. Но если речь заходит, например, о таком приложении 5G, как обеспечение подключенности телеуправляемых автомобилей или летающих беспилотников, то очаговое развитие сети 5G NSA вряд ли может устроить пользователей.

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теги: SA NSA аналитика мнения стратегия 5g пятое поколение